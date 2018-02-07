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Китайский дрон-такси впервые прокатил пассажиров
Китайская компания Ehang показала первый полет своего дрона-такси с пассажирами на борту. Дрон Ehang 184, по словам его создателей, сможет перевозить одного пассажира со скоростью до 130 км/ч и проводить в воздухе более 20 минут. Власти Абу-Даби в начале 2017 года заявляли, что готовы рассмотреть создание в эмирате сети беспилотных такси на основе Ehang 184. Собственные беспилотные такси разрабатывает и ряд других компаний, включая Uber. Дрон-такси Uber предполагается запустить в тестовом режиме в Дубае в 2020 году.