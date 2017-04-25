Компания Kitty Hawk, которую финансирует сооснователь Google Ларри Пейдж, представила «летающую машину» Kitty Hawk Flyer. Устройство выглядит как огромный мультикоптер, способный поднять человека.

Introducing the Kitty Hawk Flyer Kitty Hawk

Kitty Hawk Flyer работает на электрической тяге. На нем можно летать только над водой, при этом пилоту не понадобится получать лицензию. Производитель утверждает, что научиться управлять аппаратом можно за несколько минут.

Продажи Kitty Hawk Flyer начнутся в конце 2017 года. Компания пока не планирует продавать его за пределами США.