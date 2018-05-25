Дмитрий Киселев дал «Дождю» интервью о том, что он не дает интервью «Дождю»

Корреспондент телеканала «Дождь» Антон Желнов на Петербургском международном экономическом форуме попытался взять интервью у гендиректора МИА «Россия сегодня» и ведущего «Вестей недели» Дмитрия Киселева.

Он не был настроен разговаривать и ответил журналисту вот так: «Вы знаете, я вам не даю интервью». Но Желнов начал расспрашивать телеведущего о его позиции по отношению к «Дождю». «Вы продолжаете интервью, которое я не даю», — сказал Киселев.

Взяли у Дмитрия Киселёва интервью, которое нам не давали (ну, почти) pic.twitter.com/NF4c1VrOaS — Телеканал Дождь (@tvrain) May 25, 2018

У «Дождя» с Дмитрием Киселевым действительно напряженные отношения. Например, ведущий «России 1» неоднократно становился объектом критики в программе «Дождя» «Fake News». Однажды Киселев даже ответил — правда, косвенно и не по делу.