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Дмитрий Киселев дал «Дождю» интервью о том, что он не дает интервью «Дождю»

Meduza
14:26, 25 мая 2018

Корреспондент телеканала «Дождь» Антон Желнов на Петербургском международном экономическом форуме попытался взять интервью у гендиректора МИА «Россия сегодня» и ведущего «Вестей недели» Дмитрия Киселева.

Он не был настроен разговаривать и ответил журналисту вот так: «Вы знаете, я вам не даю интервью». Но Желнов начал расспрашивать телеведущего о его позиции по отношению к «Дождю». «Вы продолжаете интервью, которое я не даю», — сказал Киселев.

У «Дождя» с Дмитрием Киселевым действительно напряженные отношения. Например, ведущий «России 1» неоднократно становился объектом критики в программе «Дождя» «Fake News». Однажды Киселев даже ответил — правда, косвенно и не по делу.

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