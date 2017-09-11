В программе Дмитрия Киселева рассказали про «мемодела» Дружко и российский ютьюб. Что это было?
Россия 24 / Youtube
В передаче «Вести недели» на канале «Россия 1» 10 сентября вышел сюжет про видеоблогеров и фестиваль «Видфест». Ведущий Дмитрий Киселев сообщил, что современные подростки сформировали альтернативную культуру, построенную вокруг блогеров, и проводят время не так, как их родители (!!!). «Медуза» пересказывает сюжет, который должен был объяснить зрителям, что такое российский ютьюб и мемы.
Самые крутые видеоблогеры страны — Big Russian Boss, Сергей Дружко, Николай Соболев и другие. Молодежь сформировала альтернативную культуру, не всегда понятную родителям. Теперь дети и родители смотрят разные фильмы, слушают разную музыку, по-разному одеваются и по-разному едят. Такого разрыва между поколениями никогда не было.
Дети пришли на фестиваль, чтобы сделать селфи с блогерами. Потом они выложат их в соцсети или поставят в рамочку. У сцены настоящая революция: дети распихивают друг друга локтями и скандируют «Босс, босс, босс!». Большой русский босс — новый кумир молодежи. Он начинал как рэпер, но год назад стал вести юмористическое шоу. Коронная фраза Большого русского босса — «но это не точно». Школьники и студенты активно используют ее.
В интернете такие фразы называют мемами. Мемы — это единицы культурной информации, вроде цитат из советских фильмов — «наши люди в булочную на такси не ездят». Сейчас главный производитель мемов — Сергей Дружко. Он снимался в «Улице разбитых фонарей», а потом вел необычную программу «Необъяснимо, но факт». Спустя 10 лет Дружко вернулся на экраны, правда, не телевизионные, а компьютерные. За четыре месяца у шоу Дружко появилось три миллиона постоянных зрителей — это как три Самары, шесть Томсков и 12 Новороссийсков.
Большая часть блогеров — выпускники и студенты. Некоторые из них опробовали и обычные профессии. Вот Ильдар Хабиббулин работал на заводе, строителем и грузчиком, его не в чем упрекнуть. У пенсионерки Юлии Миняевой треть миллиона подписчиков, но слово «блогер» ее немного шокирует.
Сейчас блогеры выходят на другой уровень, и компьютера с веб-камерой уже недостаточно. Дмитрий Масленников спускался в катакомбы Парижа и даже мог там утонуть. А многие говорят, что блогеры ничего не делают.
Этого парня в кепке зовут Иван Рудской, ваши дети знают его как Ивангая. Его сопровождают трое охранников, чтобы никто из ребят не бросился на своего кумира. Крупнейшие мировые компании борются за то, чтобы разместить рекламу у Ивангая. За одно размещение ему предлагают 4 миллиона рублей. А ведь совсем недавно родители называли блогеров «разговаривающими с компьютером» и просили делать это потише — как Ивана Гамаза.
Самый популярный детский канал — Мистер Макс. Два года назад семья рассказывала о своих буднях из украинской Одессы. Недавно они присмотрели дом в Лондоне и, судя по всему, остались там жить.
Раньше было трудно стать знаменитым даже с актерским образованием, теперь, благодаря ютьюбу, можно прославиться, не выходя из дома. Как относиться к этому явлению, каждый решает для себя сам. Но не замечать миллиард часов видео уже невозможно.
Если вы хотите почитать о влогерах что-то более адекватное, то вот большой материал про Ивангая, вот — про экономику ютьба, а вот — про главные ролики России. Ну и вообще мы делали про видеоблогеров большой спецпроект.