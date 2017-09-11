В программе Дмитрия Киселева рассказали про «мемодела» Дружко и российский ютьюб. Что это было?

В передаче «Вести недели» на канале «Россия 1» 10 сентября вышел сюжет про видеоблогеров и фестиваль «Видфест». Ведущий Дмитрий Киселев сообщил, что современные подростки сформировали альтернативную культуру, построенную вокруг блогеров, и проводят время не так, как их родители (!!!). «Медуза» пересказывает сюжет, который должен был объяснить зрителям, что такое российский ютьюб и мемы.

Самые крутые видеоблогеры страны — Big Russian Boss, Сергей Дружко, Николай Соболев и другие. Молодежь сформировала альтернативную культуру, не всегда понятную родителям. Теперь дети и родители смотрят разные фильмы, слушают разную музыку, по-разному одеваются и по-разному едят . Такого разрыва между поколениями никогда не было.

Дети пришли на фестиваль, чтобы сделать селфи с блогерами. Потом они выложат их в соцсети или поставят в рамочку. У сцены настоящая революция: дети распихивают друг друга локтями и скандируют «Босс, босс, босс!». Большой русский босс — новый кумир молодежи. Он начинал как рэпер, но год назад стал вести юмористическое шоу. Коронная фраза Большого русского босса — «но это не точно». Школьники и студенты активно используют ее.

В интернете такие фразы называют мемами. Мемы — это единицы культурной информации , вроде цитат из советских фильмов — «наши люди в булочную на такси не ездят». Сейчас главный производитель мемов — Сергей Дружко. Он снимался в «Улице разбитых фонарей», а потом вел необычную программу «Необъяснимо, но факт». Спустя 10 лет Дружко вернулся на экраны, правда, не телевизионные, а компьютерные. За четыре месяца у шоу Дружко появилось три миллиона постоянных зрителей — это как три Самары, шесть Томсков и 12 Новороссийсков.

Большая часть блогеров — выпускники и студенты. Некоторые из них опробовали и обычные профессии. Вот Ильдар Хабиббулин работал на заводе , строителем и грузчиком, его не в чем упрекнуть. У пенсионерки Юлии Миняевой треть миллиона подписчиков, но слово «блогер» ее немного шокирует.

Сейчас блогеры выходят на другой уровень, и компьютера с веб-камерой уже недостаточно. Дмитрий Масленников спускался в катакомбы Парижа и даже мог там утонуть. А многие говорят, что блогеры ничего не делают.

Этого парня в кепке зовут Иван Рудской, ваши дети знают его как Ивангая . Его сопровождают трое охранников, чтобы никто из ребят не бросился на своего кумира. Крупнейшие мировые компании борются за то, чтобы разместить рекламу у Ивангая. За одно размещение ему предлагают 4 миллиона рублей. А ведь совсем недавно родители называли блогеров «разговаривающими с компьютером» и просили делать это потише — как Ивана Гамаза.

Самый популярный детский канал — Мистер Макс. Два года назад семья рассказывала о своих буднях из украинской Одессы. Недавно они присмотрели дом в Лондоне и, судя по всему, остались там жить.

Раньше было трудно стать знаменитым даже с актерским образованием, теперь, благодаря ютьюбу, можно прославиться, не выходя из дома. Как относиться к этому явлению, каждый решает для себя сам. Но не замечать миллиард часов видео уже невозможно.

Если вы хотите почитать о влогерах что-то более адекватное, то вот большой материал про Ивангая, вот — про экономику ютьба, а вот — про главные ролики России. Ну и вообще мы делали про видеоблогеров большой спецпроект.