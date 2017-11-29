«Все деньги мира»: трейлер фильма, в котором Кевина Спейси заменили на Кристофера Пламмера

Вышел новый трейлер фильма «Все деньги мира» режиссера Ридли Скотта. И в нем теперь нет Кевина Спейси, исполнившего одну из главных ролей.

Вместо Спейси в фильме появился Кристофер Пламмер — сцены с новым актером доснимали уже после того, как картина была готова. Кевина Спейси решили вырезать, чтобы на фильм не повлиял скандал вокруг актера: его обвинили в сексуальных домогательствах.

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Так в первом трейлере выглядел герой Кевина Спейси:

А так во втором — Кристофера Пламмера:

«Все деньги мира» основан на реальных событиях: фильм рассказывает о похищении внука американского миллиардера Жана Пола Гетти в 1973 году. Премьера фильма назначена на 21 декабря, в России его начнут показывать в феврале 2018 года. Кроме Пламмера, в главных ролях в картине снялись Марк Уолберг и Мишель Уильямс.

В 2018 году про историю похищения внука Жана Пола Гетти выйдет и сериал. Его режиссер — Дэнни Бойл.