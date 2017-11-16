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«Доверие»: первый тизер сериала Дэнни Бойла

Meduza
12:58, 16 ноября 2017

Канал FX опубликовал первый тизер сериала «Доверие» Дэнни Бойла, основанного на реальных событиях. В центре сюжета — семья миллиардера Жана Пола Гетти. В 1973 году 16-летнего внука Гетти похитили в Риме и просили у его деда выкуп. Однако миллиардер отказывался передавать деньги преступникам.

Trust: Butter

From Academy Award-winners Danny Boyle and Simon Beaufoy. Trust, FX’s new original series, premieres in 2018.

Опубликовано FX Networks 14 ноября 2017 г.

Главные роли в «Доверии» исполнили Дональд Сазерленд, Брендан Фрейзер, Хилари Суонк и Харрис Дикинсон. Помимо Бойла над сериалом работали Джонатан ван Тюллекен («Плохие») и Сюзанна Уайт («Подпольная империя»).

Планируется, что сериал выйдет в 2018 году.

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