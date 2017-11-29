Ольга Бузова обогнала Ким Кардашьян по просмотрам «Историй» в инстаграме

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова в 2017 году обошла американскую телезвезду Ким Кардашьян по количеству просмотров «Историй» в Instagram. Об этом «Медузе» рассказали в пресс-службе сервиса.

При этом у Бузовой в десять раз меньше подписчиков — 11 миллионов против 104 миллионов у Кардашьян.

Бузова оказалась единственной россиянкой, попавшей в топ-10 по количеству просмотров «Историй» в инстаграме — она на третьей строчке. Первые два места заняли видеоблогер из Венесуэлы Леле Понс и бразильский футболист Неймар.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Nov 22, 2017 at 12:46pm PST

В топ-5 самых популярных фото знаменитостей 2017 года два снимка Криштиану Роналду с детьми и две фотографии Бейонсе — на одной она позирует беременной, на другой держит в руках своих детей, близнецов Руми и Сэр.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Jul 13, 2017 at 10:10pm PDT

Два из трех самых популярных видео в Instagram в 2017 году выложили футболисты — Криштиану Роналду хвастался автомобилем, а Лионель Месси прощался с Неймаром, который ушел из «Барселоны» в ПСЖ.

Среди россиян самое популярное видео выложила в инстаграм Ксения Бородина — у ее ролика ко Дню Победы почти три миллиона просмотров.

В рейтинге городов, в которых было сделано больше всего фотографий, Москва на втором месте после Нью-Йорка (возможно, благодаря «ноготочкам» и прочему спаму, который часто выкладывают с геотегами). В России пользователи выложили больше всего фотографий 1 сентября, 5 мая и 2 сентября.