Как поживает самый дорогой футболист мира? Бразилец Неймар уже полтора месяца в ПСЖ

К матчу шестого тура чемпионата Франции между ПСЖ и «Монпелье» было приковано особое внимание — как будут вести себя звезды команды после командного ужина? Оказалось, что никак — тренер ПСЖ Унаи Эмери не выставил на поле Неймара, объявив, что у него микротравма. Так это или не так, неизвестно, но ПСЖ без бразильца не забил и потерял первые очки в сезоне (самый убийственный момент был как раз у Кавани, но тот не попал по мячу после прострела с правого фланга).