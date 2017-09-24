истории

Как поживает самый дорогой футболист мира? Бразилец Неймар уже полтора месяца в ПСЖ

Meduza
08:51, 24 сентября 2017
Nicolas Messyasz / Sipa / Scanpix / LETA

Самый дорогой трансфер в истории футбола состоялся 3 августа — бразилец Неймар (со скандалом) перешел из «Барселоны» в ПСЖ. С тех пор прошло больше полутора месяцев — Неймар играет, забивает, ссорится одноклубниками. «Медуза» рассказывает, как у него дела.

Неймар зарабатывает 100 тысяч евро в день. Даже если не играет

Подробности перехода бразильца из «Барселоны» в ПСЖ знают даже в нефутбольном мире: французы (а вернее владельцы клуба — катарские шейхи) заплатили «Барселоне» за бразильца 222 миллиона евро. А вот условия личного контракта Неймара с ПСЖ долгое время оставались в секрете. Понятно, что бразилец должен был получать очень и очень много, но сколько — никто не говорил.

Как удалось выяснить Spiegel и Football Leaks в середине сентября, зарплата Неймара составляет около трех миллионов евро в месяц. Это сто тысяч в день — включая те дни, когда Неймар не играет и не тренируется.

Он почти не уходит с поля без результативных действий

Неймар провел за ПСЖ шесть матчей — пять в чемпионате Франции и один — в Лиге чемпионов. За шесть матчей он забил пять голов и сделал шесть результативных передач, а его команда выиграла все шесть встреч.

Впрочем, если из этого перечня убрать матч с «Тулузой», где бразилец забил дважды, а еще три раза ассистировал партнерам и еще заработал пенальти, то статистика будет менее впечатляющей.

Ligue 1 — PSG vs Toulouse 6-2 — All Goals & Full Highlights (20/08/17) |HD 720p
PSGcompsHD

Неймар, кажется, поссорился с Эдинсоном Кавани

Эдинсон Кавани — главный бомбардир и главная звезда ПСЖ до прихода Неймара. С формальной точки зрения у бразильца и уругвайца все в порядке — они комбинируют в атаке, многие обостряющие передачи Неймара идут именно на Кавани; они радуются голам друг друга.

И все же между двумя звездами есть напряжение. Это было видно по матчу с «Лионом»: сначала игроки поспорили, кому бить штрафной, и в итоге Дани Алвес, другой новичок клуба, отобрал мяч у Кавани и отдал его Неймару. Неймар не забил. Позднее ПСЖ заработал пенальти, и Неймар просил Кавани отдать ему мяч, но уругваец отказался. И пенальти не забил.

NEYMAR, ALVES AND CAVANI TENSION OVER FREE KICK AND PENALTY | PSG VS LYON
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На тренировках ПСЖ, на которые пускают прессу, также видно, что Неймар предпочитает общаться с другими бразильцами, а Кавани демонстративно не разговаривает с Неймаром.

По слухам, миротворцем выступил все тот же Дани Алвес — он устроил командный ужин, чтобы игроки смогли снять напряжение.

А еще Неймар получил травму

К матчу шестого тура чемпионата Франции между ПСЖ и «Монпелье» было приковано особое внимание — как будут вести себя звезды команды после командного ужина? Оказалось, что никак — тренер ПСЖ Унаи Эмери не выставил на поле Неймара, объявив, что у него микротравма. Так это или не так, неизвестно, но ПСЖ без бразильца не забил и потерял первые очки в сезоне (самый убийственный момент был как раз у Кавани, но тот не попал по мячу после прострела с правого фланга).

27 сентября ПСЖ играть в Лиге чемпионов с «Баварией», и в этом матче Неймар сыграть должен. Это будет его первый матч с топ-клубом в футболке ПСЖ.

Александр Поливанов

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