ПСЖ купил Неймара за очень большие деньги. Почему это проблема?

Вечером 3 августа французский футбольный клуб ПСЖ официально сообщил о переходе бразильского нападающего Неймара. Трансфер теперь уже бывшего игрока «Барселоны» обошелся в 222 миллиона евро и превысил прежний рекорд в два раза. Теперь ПСЖ могут грозить санкции со стороны УЕФА, из-за возможного нарушения правил «финансового фейр-плей».

Что еще за «финансовый фэйр-плей»?

Если в двух словах, это правила, которые запрещают клубам тратить за год сильно больше, чем они зарабатывают. Это не единственное требование, но одно из ключевых. Такая система начала работать в 2013 году и нужна она для того, чтобы клубы зарабатывали сами и не залезали в огромные долги. Кроме того, это правило уравнивает небогатые команды с теми, у кого есть богатые спонсоры и владельцы.

И что, купив Неймара, ПСЖ нарушил эти правила?

Это пока неизвестно. УЕФА каждый год проверяет финансовые показатели клубов за три года. В общем случае клубу позволено потратить на пять миллионов больше, чем он заработал. Но если траты берет на себя владелец клуба, можно тратить и больше — расходы могут превышать доходы на 30 миллионов евро. Так что все упирается в два вопроса, на которых пока нет ответа:

Как будут учитываться расходы на Неймара в отчетности клуба

Сколько заработает ПСЖ

ПСЖ может заработать столько денег?

Учитывая, что ПСЖ будет платить Неймару огромную зарплату (30 миллионов евро в год, больше только у аргентинца Карлоса Тевеса), покрыть расходы будет, по меньшей мере, непросто. Текущие годовые доходы клуба составляют около 520 миллионов евро.

Многие люди думают, что клубы, покупая дорогих игроков, могут легко отбить траты на продаже маек с его именем. Но в связи с трансфером Неймара сразу несколько спортивных изданий напомнили с помощью юристов, что это не так. Дело в том, что клубы не производят майки самостоятельно — они заключают контракты с брендами одежды и за это получают заранее оговоренные ежегодные выплаты. Глава отдела «финансового фейр-плей» в УЕФА Андреа Траверсо сказал, что его инстанция обязательно проверит сделку по Неймару, но пока судить о ее законности рано. Он добавил, что для этого нужно знать планы ПСЖ — например, сколько игроков они собираются продать и таким образом сократить дефицит бюджета.

ПСЖ не может что-то придумать, чтобы сократить расходы?

Конечно, может, но неизвестно, удастся ли их сократить в достаточной степени. В СМИ сообщали, что ПСЖ мог оформить сделку таким образом, что 222 миллиона евро заплатил бы сам игрок, а не клуб (а игроку эти деньги дали бы спонсоры ПСЖ). Траверсо уже объяснил, что такая схема все равно нарушила бы правила «финансового фэйр-плей». Еще один момент, на который обращают внимание многие издания: французский клуб сможет растянуть расходы на покупку Неймара на все пять лет его контракта, и тогда сумма за каждый год получится не такой страшной.

А почему владельцы клуба не могут просто дать денег ПСЖ? Вот и доходы повысятся!

Нет. Это противоречит тем же правилам «футбольного фэйр-плей». У ПСЖ очень богатые владельцы — катарский государственный инвестиционный фонд, но важно не то, сколько ПСЖ дадут денег, а сколько клуб заработает сам. В 2014 году клуб уже наказывали за нарушение финансовых правил. Тогда ПСЖ заключил спонсорский контракт с катарским Управлением по туризму на сумму 200 миллионов евро, но специалисты УЕФА выяснили, что вознаграждение клуба сильно превысило рыночные расценки. Сейчас у ПСЖ действует похожий спонсорский контракт с тем же ведомством.