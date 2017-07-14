Руми и Сэр: первая фотография двойняшек Бейонсе

13 июня Бейонсе родила двойняшек. Спустя месяц певица опубликовала первую фотографию детей и подтвердила их имена — мальчика назвали Сэр, а девочку — Руми.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Jul 13, 2017 at 10:10pm PDT

О том, что певица беременна, стало известно зимой. В феврале Бейонсе объявила о том, что ждет двойню и побила рекорд инстаграма своей фотографией на фоне цветочной арки — снимок набрал более 7 миллионов лайков. Новая фотография с двойняшками продолжает стилистику февральской фотосессии.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Feb 1, 2017 at 10:39am PST

Также у Бейонсе и Джей Зи есть дочь Блю Айви Картер. Ей пять лет.