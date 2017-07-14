Бейонсе и Gunsʼn'Roses стали самыми успешными музыкантами 2016 года

Бейонсе возглавила список наиболее коммерчески успешных музыкантов 2016 года по версии Billboard. Она заработала 62,1 миллиона долларов. Практически вся эта сумма приходится на доходы от концертного тура.

Второе место по доходам заняла рок-группа Gunsʼn'Roses. Музыканты заработали 42,3 миллиона долларов, также в основном за счет тура. На третьем месте расположился Брюс Спрингстин с 42,2 миллиона долларов. Четвертое занял рэпер Дрейк с 37 миллионами.

Дрейк — единственный музыкант в десятке наиболее успешных артистов, который зарабатывает в основном за счет отчислений стриминг-сервисов — таким образом он заработал почти 20 миллионов долларов за год. Пятое место занимает Адель (37 миллионов), шестое — Coldplay (32 миллиона), дальше идут Джастин Бибер (30,5 миллиона), Люк Брайан (27,3 миллиона), Канье Уэст (26,1 миллиона) и Кенни Чесни (25,4 миллиона долларов).