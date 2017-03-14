Редактор The Daily Edge Эми ОʼКоннор решила выяснить , как ирландские парламентарии относятся к Бейонсе. ОʼКоннор отправила письмо 158 членам парламента. В письме было три вопроса: «любите ли вы Бейонсе?», «если вы ответили „да“, то какая ваша любимая песня?», «если вы ответили „нет“, то почему вы не любите Бейонсе?» И 37 депутатов ответили! «Медуза» выбрала десять самых преданных фанатов Бейонсе, работающих в ирландском парламенте.

Джон Брассл, член либеральной партии «Фианна Файл»

Привет Эми, какой приятный вопросник, конечно, мне нравится Бейонсе, моя любимая песня — «Halo».

Чарльз Фланаган, министр иностранных дел Ирландии

Эми, так получилось, что я большой фанат Бейонсе. Мои любимые песни — «Drunk in Love», «Halo» и «If I were a boy». Видел ее в Центральном парке в Нью-Йорке. Незабываемо.

Джонатан ОʼБрайен, член националистической партии «Шинн Фейн»

Я республиканец, и Бейонсе — единственная королева, на которую у меня есть время. Естественно, мне нравится Бейонсе.

Ян ОʼСалливан, член «Рабочей партии Ирландии»

Да, я люблю Бейонсе. Любимая песня — 7/11. Вместе со своей годовалой внучкой я танцую, как в клипе, и мы очень здорово проводим время.

Брендан Райан, член «Рабочей партии Ирландии»

Я больше не фанатею от Бейонсе. Мне кажется, ее творчество было лучше, когда она была в Destinyʼs Child.

Брендан Смит, член либеральной партии «Фианна Файл»

КОНЕЧНО, А КТО НЕТ. «HALO».

Шон ОʼФаррел, спикер парламента

Да, я люблю Бейонсе. Моя любимая песня — «Daddy Lessons» с альбома Lemonade.

Том Невилл, член либерально-консервативной партии «Фине Гэл»

Я считаю, что Бейонсе — отличная и талантливая певица. Я больше слушаю хип-хоп, поэтому моя любимая песня — «Bonnie and Clyde» Джей Зи, в которой поет Бейонсе.

Хелен МакЭнти, член либерально-консервативной партии «Фине Гэл»

Мне нравится Бейонсе. Я даже была на ее концерте в июле. Моя любимая песня — «Irreplaceable».

Финиан МакГрат, независимый парламентарий

Я не поклонник Бейонсе, хотя мои дочери ее любят. Должно быть, это возраст. Она очень талантлива, но ее творчество не для меня. Я старомодный рок-н-ролльщик.