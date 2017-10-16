Бузова, Нюша и Айза рассказали, что в Москве #жизньналаживается. Но что-то пошло не так

В начале октября сразу несколько российских певиц и актрис опубликовали в инстаграме посты о том, что жизнь в Москве становится лучше. Записи сопровождались хэштегом #жизньналаживается. Такие посты появились, например, у телеведущей Ольги Бузовой, актрисы Анны Хилькевич, певицы Нюши и бывшей жены рэпера Гуфа Айзы (у всех — более миллиона подписчиков). По мнению Бузовой, «город буквально посветлел», а Хилькевич рассказала о том, как «заброшенные предприятия реставрируют и превращают в арт-пространства».

Многие предположили, что посты были опубликованы по заказу властей перед президентскими выборами. Как заявил изданию Znak.com источник, близкий к администрации президента, подобными постами занимаются пиарщики, которые продвигают «те или иные позитивные проекты».

A post shared by Nyusha (@nyusha_nyusha) on Oct 2, 2017 at 2:36am PDT

Пользователи соцсетей решили показать, что все не совсем так, как описывают в своих постах Бузова и Нюша. Под тегом #жизньналаживается стали появляться фотографии плохих дорог, обветшалых домов и помоек — как в Москве, так и в других городах.

A post shared by @p1xll on Oct 14, 2017 at 4:05am PDT

A post shared by Пюрешка и Каотлетка (@kotletka_i_pyureshka) on Oct 15, 2017 at 12:49am PDT

A post shared by Irina Z (@aadyshkaa) on Oct 16, 2017 at 3:15am PDT

A post shared by Sergey Kuriloff (@srkuriloff) on Oct 15, 2017 at 7:07am PDT

A post shared by Андрей (@drongogo9005) on Oct 14, 2017 at 10:41am PDT