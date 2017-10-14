Кремль поручил регионам и министерствам собирать информацию об улучшении жизни в стране для освещения в СМИ перед выборами

Русская служба "Би-би-си"
10:27, 14 октября 2017
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Администрация президента РФ поручила руководителям регионов и федеральным ведомствам собирать данные о положительных изменениях в стране для создания в СМИ позитивной повестки перед выборами 2018 года. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники в Кремле, правительстве и компаниях, работающих в различных отраслях.

Речь об этом шла на совещаниях замглавы администрации президента Сергея Кириенко с руководителями регионов и представителями федеральных органов власти, сообщает «Би-би-си».

Федеральные ведомства рассылают в компании, работающие в их отраслях, письма «с просьбой готовить позитивные информационные поводы», сказано в публикации. Аналогичные письма получают в региональных администрациях. Администрация президента намерена собирать эти данные и «продвигать их освещение в государственных и лояльных Кремлю СМИ», пишет «Би-би-си».

Собеседник в правительстве как пример таких инфоповодов упомянул господдержку малого и среднего бизнеса, создание рабочих мест и территорий опережающего развития, поддержку села. Речь идет, по его словам, про «конкретные примеры результатов работы», а не «выдуманные новости».

Неназванный сотрудник Кремля, комментируя на условиях анонимности информацию об этих планах, сказал о пользе «популяризации изменений, которые положительно влияют на жизнь людей». «В администрации президента откликнулись на просьбу министерств и ведомств, которые нуждаются в информационной поддержке реализованных проектов», — сказал он.

«Такая работа ведется постоянно. Мы информируем администрацию президента о значимых региональных мероприятиях», — сказали Би-би-си в пресс-службе губернатора Краснодарского края. <…> Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на момент публикации материала не ответил Би-би-си о планах Кремля освещать больше позитивных новостей.

Русская служба "Би-би-си"
Следующие выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Путин официально не объявлял о намерении баллотироваться, однако российские СМИ неоднократно писали со ссылкой на источники в Кремле, что действующий президент примет участие в выборах.
О намерении баллотироваться в президенты заявил оппозиционер Алексей Навальный. Он ведет активную кампанию, встречаясь со сторонниками в регионах, и организовал в 2017 году три крупных общероссийских акции протеста — 26 марта, 12 июня и 7 октября. По действующему законодательству Навальный не может баллотироваться из-за судимости, но он говорит, что намерен добиться своей регистрации в качестве кандидата.
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