Кремль поручил регионам и министерствам собирать информацию об улучшении жизни в стране для освещения в СМИ перед выборами

Администрация президента РФ поручила руководителям регионов и федеральным ведомствам собирать данные о положительных изменениях в стране для создания в СМИ позитивной повестки перед выборами 2018 года. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники в Кремле, правительстве и компаниях, работающих в различных отраслях.

Речь об этом шла на совещаниях замглавы администрации президента Сергея Кириенко с руководителями регионов и представителями федеральных органов власти, сообщает «Би-би-си».

Федеральные ведомства рассылают в компании, работающие в их отраслях, письма «с просьбой готовить позитивные информационные поводы», сказано в публикации. Аналогичные письма получают в региональных администрациях. Администрация президента намерена собирать эти данные и «продвигать их освещение в государственных и лояльных Кремлю СМИ», пишет «Би-би-си».

Собеседник в правительстве как пример таких инфоповодов упомянул господдержку малого и среднего бизнеса, создание рабочих мест и территорий опережающего развития, поддержку села. Речь идет, по его словам, про «конкретные примеры результатов работы», а не «выдуманные новости».

Неназванный сотрудник Кремля, комментируя на условиях анонимности информацию об этих планах, сказал о пользе «популяризации изменений, которые положительно влияют на жизнь людей». «В администрации президента откликнулись на просьбу министерств и ведомств, которые нуждаются в информационной поддержке реализованных проектов», — сказал он.