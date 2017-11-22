«Мы делаем спортс лучше»: «Матч ТВ» скопировал лозунг Sports.ru и попытался отшутиться

Генеральный директор спортивного издания Sports.ru Дмитрий Навоша 21 ноября обнаружил, что федеральный телеканал «Матч ТВ» использует слоган «Мы делаем спорт лучше». Дело в том, что Sports.ru уже семь лет использует такой же слоган — «Делаем спорт лучше».

Когда ты все время тратишь на то, чтобы делать спорт лучше, и на придумывание оригинального слогана времени не осталось Опубликовано Дмитрием Навошей 21 ноября 2017 г.

«Матч ТВ» официально не презентовал новый слоган. Навоша увидел его на видео, опубликованном в инстаграме футболиста и комментатора телеканала Евгения Савина.

Через несколько часов «Матч ТВ» решил отшутиться в ответ на обвинения в плагиате. Канал объяснил, что слоган появился на мероприятии для рекламодателей, но он там якобы был написан неправильно. В «исправленной» версии написано «Мы делаем спортс лучше».

Сегодня по техническим проблемам на мероприятии для рекламодателей мы дали неправильный слайд. Вот правильная версия названия слайда из презентации (не слоган)#ЗнайНаших pic.twitter.com/19CusjBy9G — Матч ТВ (@MatchTV) November 21, 2017

Правда, оказалось, что шуточный лозунг «Матч ТВ» тоже подсмотрел на Sports.ru.

но даже его вы спёрли на спорцсе ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/6qq485M5jx — мишка (@kosolapyi67) November 21, 2017

Конфликт между «Матч ТВ» и Sports.ru длится давно — телеканал даже подавал на издание в суд, требуя заблокировать его из-за пиратских видео (они оказались не пиратскими). В ответ Sports.ru добился блокировки сайта, связанного с «Матч ТВ», а также через суд заставил телеканал удалить незаконно скопированный текст.

По поводу украденного слогана Навоша решил не судиться с телеканалом.