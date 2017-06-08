Мосгорсуд по иску Sports.ru велел заблокировать раздел сайта Sportbox.ru, связанного с «Матч ТВ»

Мосгорсуд 7 июня принял решение о предварительной блокировке раздела с блогами сайта Sportbox.ru, связанного с «Матч ТВ», в рамках обеспечительных мер по иску Sports.ru о нарушении авторских прав. Об этом сообщил директор Sports.ru Дмитрий Навоша.

На момент публикации страница blogs.sportbox.ru не открывается, в том числе из-за пределов России. В «Матч ТВ» заявили «Ведомостям», что это связано с «регламентными работами», а не с решением суда.

По словам Навоши, иск был подан в ответ на претензии «Матч ТВ», обвиняющего Sports.ru в нарушении авторских прав.

«„Матч ТВ“ пытается выставить сборищем пиратов пользователей крупнейшего спортивного сообщества России (то есть Sports.ru. — Прим. „Медузы“). Но у „субхолдинга“, как выясняется, тоже на одном из его крупнейших сайтов есть сообщество и UGC, и если теперь такое „создает угрозу легальному контенту“, то угрозы вообще-то взаимны. Все шаги наших юристов полностью повторяют предпринятые в наш адрес», — написал Навоша в фейсбуке.