«Матч ТВ» объявил копирование чужих текстов «традиционной практикой» журналистов

Юристы «Матч ТВ» на суде со Sports.ru заявили, что копирование и использование чужого текста — это нормальная практика в спортивной журналистике, которая не должна наказываться. Такое утверждение содержится в экспертизе, представленной в суде, рассказал «Медузе» генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша.

Эксперт Центра социокультурных экспертиз Елена Борейша-Покорская в своем заключении делает вывод, что информационные сообщения в принципе не могут быть оригинальными, так как созданы по открытым источникам.

«Прямое заимствование, копирование готовой информации — это традиционная практика спортивной журналистики (в отличие от литературы и искусства). Множество сайтов в интернете перепечатывают и дублируют одни и те же факты и сведения, стремясь привлечь спортивных болельщиков», — говорится в экспертизе.