«Матч ТВ» объявил копирование чужих текстов «традиционной практикой» журналистов

Meduza
13:52, 26 июля 2017
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Юристы «Матч ТВ» на суде со Sports.ru заявили, что копирование и использование чужого текста — это нормальная практика в спортивной журналистике, которая не должна наказываться. Такое утверждение содержится в экспертизе, представленной в суде, рассказал «Медузе» генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша.

Эксперт Центра социокультурных экспертиз Елена Борейша-Покорская в своем заключении делает вывод, что информационные сообщения в принципе не могут быть оригинальными, так как созданы по открытым источникам.

«Прямое заимствование, копирование готовой информации — это традиционная практика спортивной журналистики (в отличие от литературы и искусства). Множество сайтов в интернете перепечатывают и дублируют одни и те же факты и сведения, стремясь привлечь спортивных болельщиков», — говорится в экспертизе.

Sports.ru подал в суд на «Матч ТВ» за использование материалов сайта на своих ресурсах без ссылки. Этот иск стал ответным: ранее «Матч ТВ» также обвинил Sports.ru в нарушении авторских прав. При этом «Матч ТВ» извинился за использование материалов Sports.ru.
Экспертов Центра социокультурных экспертиз регулярно привлекают на стороне обвинения в уголовных делах, где они, как правило, подтверждают позицию следствия. Именно экспертизы ЦСЭ легли в основу дела Pussy Riot.

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