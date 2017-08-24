Sports.ru выиграл у «Матч ТВ» иск о копировании текстов
Мосгорсуд удовлетворил иск Sports.ru к «Матч ТВ», в котором спортивное издание требовало от телеканала удалить незаконно скопированный контент. «Матч ТВ» также должен компенсировать госпошлину по иску.
Гендиректор Sports.ru Дмитрий Навоша напомнил, что этот иск был ответом на иск «Матч ТВ». По его словам, телеканал пытается добиться вечной блокировки Sports.ru.
«Этот наш иск — по сути, встречный по отношению к иску „Матч ТВ“, принявшемуся преследовать Sports.ru по смехотворному поводу: пара роликов ФНЛ, второй российской лиги. Причем конечной целью этого преследования является вечная блокировка Sports.ru, чем прежде представители „Матча“ угрожали нам только устно, а сейчас такое намерение зафиксировано и письменно в материалах дела, в одном из ходатайств „Матч ТВ“», — заявил Навоша.