Sports.ru выиграл у «Матч ТВ» иск о копировании текстов

Sports.ru
11:49, 24 августа 2017
Надежный источник

Мосгорсуд удовлетворил иск Sports.ru к «Матч ТВ», в котором спортивное издание требовало от телеканала удалить незаконно скопированный контент. «Матч ТВ» также должен компенсировать госпошлину по иску.

Гендиректор Sports.ru Дмитрий Навоша напомнил, что этот иск был ответом на иск «Матч ТВ». По его словам, телеканал пытается добиться вечной блокировки Sports.ru.

«Этот наш иск — по сути, встречный по отношению к иску „Матч ТВ“, принявшемуся преследовать Sports.ru по смехотворному поводу: пара роликов ФНЛ, второй российской лиги. Причем конечной целью этого преследования является вечная блокировка Sports.ru, чем прежде представители „Матча“ угрожали нам только устно, а сейчас такое намерение зафиксировано и письменно в материалах дела, в одном из ходатайств „Матч ТВ“», — заявил Навоша.

Sports.ru
Ранее в рамках рассмотрения этого иска «Матч ТВ» представил экспертизу, в которой утверждалось, что использование чужого текста — нормальная практика в спортивных изданиях.

«Матч ТВ» против Sports.ru

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