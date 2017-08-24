Sports.ru выиграл у «Матч ТВ» иск о копировании текстов

«Этот наш иск — по сути, встречный по отношению к иску „Матч ТВ“, принявшемуся преследовать Sports.ru по смехотворному поводу: пара роликов ФНЛ, второй российской лиги. Причем конечной целью этого преследования является вечная блокировка Sports.ru, чем прежде представители „Матча“ угрожали нам только устно, а сейчас такое намерение зафиксировано и письменно в материалах дела, в одном из ходатайств „Матч ТВ“», — заявил Навоша.