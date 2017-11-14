Минобороны выложило «неоспоримое» доказательство сотрудничества США с ИГ: скриншот из мобильной игры

Министерство обороны РФ 14 ноября опубликовало в своем твитере «неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ» — серию черно-белых фото. Снимки, заявило Минобороны, были сделаны 9 ноября в окрестностях города Абу-Кемаль в Сирии.

Обновлено: после выхода публикации «Медузы» Минобороны РФ удалило твит с «неоспоримыми» доказательствами, а также убрало скриншоты из своего фейсбука. У «Медузы» сохранился скриншот публикации.

Одно из опубликованных Минобороны фото, обратила внимание исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), — это скриншот мобильной игры «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron».

AC-130 Gunship Simulator — Convoy engagement Byte Conveyor Studios

На фото Минобороны в верхнем правом углу виден фрагмент надписи «Development footage. This is a work in progress. All content subject to change», появляющейся в игре.

Минобороны РФ

Часть фотографий, опубликованных Минобороны как сделанные 9 ноября, являются кадрами из видео, снятого иракскими военными в сентябре 2016 года. На ролике показана атака на боевиков «Исламского государства» под городом Фаллуджа в Ираке.

Ударные вертолёты Ирака. Уничтожение боевиков ИГИЛ.18+ Comment Moscow

Кадры, которые использовало Минобороны, на 27 и 59 секундах.

Минобороны РФ

Минобороны РФ