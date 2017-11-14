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Флешмоб от Минобороны: «неоспоримые доказательства» всего на свете с помощью скриншотов игр

Meduza
12:30, 14 ноября 2017

Днем 14 ноября Минобороны РФ выложило в соцсетях «неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ» — правда, то, что подавалось как снимки с воздуха, сделанные 9 ноября, оказалось скриншотом игры и кадрами из прошлогоднего видео иракских военных. Вскоре после разоблачения Минобороны удалило публикации с фейковыми кадрами.

Пользователи соцсетей решили поддержать ведомство и устроили флешмоб: они публикуют кадры из других игр, которые также могут служить «неоспоримыми» доказательствами чего-нибудь.

Самое неоспоримое

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