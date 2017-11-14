Флешмоб от Минобороны: «неоспоримые доказательства» всего на свете с помощью скриншотов игр

Днем 14 ноября Минобороны РФ выложило в соцсетях «неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ» — правда, то, что подавалось как снимки с воздуха, сделанные 9 ноября, оказалось скриншотом игры и кадрами из прошлогоднего видео иракских военных. Вскоре после разоблачения Минобороны удалило публикации с фейковыми кадрами.

Пользователи соцсетей решили поддержать ведомство и устроили флешмоб: они публикуют кадры из других игр, которые также могут служить «неоспоримыми» доказательствами чего-нибудь.

Минобороны России публикует неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ для использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке pic.twitter.com/A2qCh6OdWz — КорсиканскоеЧудовище (@KaspHaus) November 14, 2017

Минобороны РФ выдает скриншоты из компьютерной игры за "неоспоримое подтверждение" связи США с террористами в Сирии. pic.twitter.com/bQuXbA0u3z — Туцы (@tucynews) November 14, 2017

- Вот неоспоримое подтверждение сотрудничества США и ИГИЛ.

- Но это же скриншот из СуперМарио!

- ЭТО. НЕОСПОРИМОЕ. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. pic.twitter.com/O4p21BvUuS — Ivan Radziankou (@Veterrr) November 14, 2017

Неоспоримое доказательство эвакуации членов ИГИЛ из Ракки американскими тиграми pic.twitter.com/BGn3DTay4l — Оливьешечка (@oliveshechka) November 14, 2017

Неоспоримое подтверждение бомбардировки американской артиллерией базы сирийских миротворцев под Дамаском pic.twitter.com/gOwaP4NXNI — Лентач (@oldLentach) November 14, 2017

Военные США минируют жилые кварталы Алеппо pic.twitter.com/DfKD46CN4w — Лентач (@oldLentach) November 14, 2017

НЕОСПОРИМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОГО ВТОРЖЕНИЯ НА АЛЯСКУ pic.twitter.com/uXqipaSrxY — Лентач (@oldLentach) November 14, 2017

Неоспоримое доказательство российского вторжения на Сиэтл pic.twitter.com/p9oShxTyKv — Dmitro's garage (@Dmitro_101) November 14, 2017

Минобороны России опубликовало неоспоримые подтверждения того что Соединённые штаты поддерживали ночных ельфов при штурме базы орков. pic.twitter.com/ZHnV9VQmrm — Ganusin (@nusss1n) November 14, 2017

Неоспоримые доказательства использования США ядерного оружия pic.twitter.com/gcT9dYP1Et — Ocean (@Rustafar) November 14, 2017

Срочная новость из США. Полицейский беспредел. В 2k17 году. Неоспоримые доказательства многочисленных нарушений прав темнокожих. pic.twitter.com/3VXG0gWyaX — Brady's target (@pashka_korolev) November 14, 2017

неопровержимое свидетельство расстрела американскими полицейскими мирной демонстрации цветных в далласе pic.twitter.com/k6CyypdchM — Тюрбан Базарова (@turbanbazarova) November 14, 2017

Неоспоримые доказательства успешно проведённых переговоров Путина и Трампа на секретной встрече АТЭС pic.twitter.com/KbvEvzwksv — ядер-кола и Шопен (@chi_taah) November 14, 2017

Минобороны РФ предоставило НЕОСПОРИМОЕ доказательство присутствия фашистов на Украине. pic.twitter.com/ALbj1dQM7e — Матвеев Ян (@IanMatweew) November 14, 2017

Неоспоримое подтверждение завершения строительства крымского моста. pic.twitter.com/9QAgCUeu3k — Жаўнер мемавых войск (@hramadzianski) November 14, 2017

Извините, тоже поучаствую во флэшмобе.

Минобороны РФ предъявило неоспоримые доказательства использования американцами специального вируса, меняющего сексуальную ориентацию солдат: pic.twitter.com/Wxv72sERK1 — Alexey Navalny (@navalny) November 14, 2017