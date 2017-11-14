Флешмоб от Минобороны: «неоспоримые доказательства» всего на свете с помощью скриншотов игр
Днем 14 ноября Минобороны РФ выложило в соцсетях «неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ» — правда, то, что подавалось как снимки с воздуха, сделанные 9 ноября, оказалось скриншотом игры и кадрами из прошлогоднего видео иракских военных. Вскоре после разоблачения Минобороны удалило публикации с фейковыми кадрами.
Пользователи соцсетей решили поддержать ведомство и устроили флешмоб: они публикуют кадры из других игр, которые также могут служить «неоспоримыми» доказательствами чего-нибудь.
Минобороны России публикует неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ для использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке pic.twitter.com/A2qCh6OdWz— КорсиканскоеЧудовище (@KaspHaus) November 14, 2017
Минобороны РФ выдает скриншоты из компьютерной игры за "неоспоримое подтверждение" связи США с террористами в Сирии. pic.twitter.com/bQuXbA0u3z— Туцы (@tucynews) November 14, 2017
- Вот неоспоримое подтверждение сотрудничества США и ИГИЛ.— Ivan Radziankou (@Veterrr) November 14, 2017
- Но это же скриншот из СуперМарио!
- ЭТО. НЕОСПОРИМОЕ. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. pic.twitter.com/O4p21BvUuS
Неоспоримое доказательство эвакуации членов ИГИЛ из Ракки американскими тиграми pic.twitter.com/BGn3DTay4l— Оливьешечка (@oliveshechka) November 14, 2017
Неоспоримое подтверждение бомбардировки американской артиллерией базы сирийских миротворцев под Дамаском pic.twitter.com/gOwaP4NXNI— Лентач (@oldLentach) November 14, 2017
Военные США минируют жилые кварталы Алеппо pic.twitter.com/DfKD46CN4w— Лентач (@oldLentach) November 14, 2017
НЕОСПОРИМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОГО ВТОРЖЕНИЯ НА АЛЯСКУ pic.twitter.com/uXqipaSrxY— Лентач (@oldLentach) November 14, 2017
Неоспоримое доказательство российского вторжения на Сиэтл pic.twitter.com/p9oShxTyKv— Dmitro's garage (@Dmitro_101) November 14, 2017
Минобороны России опубликовало неоспоримые подтверждения того что Соединённые штаты поддерживали ночных ельфов при штурме базы орков. pic.twitter.com/ZHnV9VQmrm— Ganusin (@nusss1n) November 14, 2017
Неоспоримые доказательства использования США ядерного оружия pic.twitter.com/gcT9dYP1Et— Ocean (@Rustafar) November 14, 2017
Срочная новость из США. Полицейский беспредел. В 2k17 году. Неоспоримые доказательства многочисленных нарушений прав темнокожих. pic.twitter.com/3VXG0gWyaX— Brady's target (@pashka_korolev) November 14, 2017
неопровержимое свидетельство расстрела американскими полицейскими мирной демонстрации цветных в далласе pic.twitter.com/k6CyypdchM— Тюрбан Базарова (@turbanbazarova) November 14, 2017
Неоспоримые доказательства успешно проведённых переговоров Путина и Трампа на секретной встрече АТЭС pic.twitter.com/KbvEvzwksv— ядер-кола и Шопен (@chi_taah) November 14, 2017
Минобороны РФ предоставило НЕОСПОРИМОЕ доказательство присутствия фашистов на Украине. pic.twitter.com/ALbj1dQM7e— Матвеев Ян (@IanMatweew) November 14, 2017
Неоспоримое подтверждение завершения строительства крымского моста. pic.twitter.com/9QAgCUeu3k— Жаўнер мемавых войск (@hramadzianski) November 14, 2017
Извините, тоже поучаствую во флэшмобе.— Alexey Navalny (@navalny) November 14, 2017
Минобороны РФ предъявило неоспоримые доказательства использования американцами специального вируса, меняющего сексуальную ориентацию солдат: pic.twitter.com/Wxv72sERK1
Неопровержимое доказательство, что это я pic.twitter.com/4Jwb1GZdvJ— Hurma (@vetergo) November 14, 2017