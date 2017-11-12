ИГ вернуло под свой контроль город Абу-Кемаль. Два дня назад Минобороны РФ отчиталось о его освобождении от боевиков
Боевики террористической организации «Исламское государство» вернули под свой контроль город Абу-Кемаль, сообщает иранское агентство Fars.
Сирийские правительственные войска, покинувшие Абу-Кемаль, пытаются перегруппироваться для контратаки, говорится в сообщении.
10 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о взятии Абу-Кемаля правительственными войсками, указав, что этот город — «последний крупный оплот и центр» террористов в Сирии.
Операция по освобождению Абу-Кемаля, сообщало Минобороны РФ, проводилась при поддержке российской авиации. Удары по позициям боевиков в боях за этот город, в частности, наносили дальние бомбардировщики Ту-22М3, вылетавшие с территории России.
Абу-Кемаль расположен на границе с Ираком в 115 километров к юго-востоку от Дейр-эз-Зора — административного центра одноименной провинции.
Правительственные войска потеряли контроль над Абу-Кемалем в 2012 году, когда город заняли повстанцы из Свободной сирийской армии. С лета 2014 года Абу-Кемаль находился под контролем «Исламского государства».
Операция по освобождению провинции Дейр-эз-Зор от боевиков ИГ была начата осенью 2017 года. В начале ноября сирийские правительственные войска взяли под контроль столицу провинции — город Дейр-эз-Зор, находившийся в осаде в течение трех лет.