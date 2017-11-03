Сирийская армия взяла под контроль Дейр-эз-Зор. Город три года был под осадой ИГ
Сирийская армия объявила о взятии города Дейр-эз-Зор, центра одноименной провинции на востоке страны.
Город на протяжении трех лет почти полностью находился в руках террористов из «Исламского государства» — под контролем сирийских военных оставались авиабаза и несколько жилых кварталов.
Штурм города начался в конце августа 2017 года при поддержке российской авиации. В начале сентября сирийским военным удалось прорвать блокаду Дейр-эз-Зора.
В 2017 году ИГ утратило контроль над значительной частью территорий в Сирии и Ираке. В июле после многомесячных боев иракские военные взяли Мосул, а в октябре вооруженные формирования под руководством сирийских курдов взяли Ракку. Оба города долгое время считались «столицами» «Исламского государства».
В октябре 2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская военная операция в Сирии, продолжающаяся с осени 2015 года, «идет к завершению». По официальным данным, с начала операции в Сирии погиб 41 российский военный. По данным СМИ, число погибших россиян, в том числе наемников, может быть значительно больше.