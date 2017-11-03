Сирийская армия взяла под контроль Дейр-эз-Зор. Город три года был под осадой ИГ

Сирийская армия объявила о взятии города Дейр-эз-Зор, центра одноименной провинции на востоке страны.

Город на протяжении трех лет почти полностью находился в руках террористов из «Исламского государства» — под контролем сирийских военных оставались авиабаза и несколько жилых кварталов.

Штурм города начался в конце августа 2017 года при поддержке российской авиации. В начале сентября сирийским военным удалось прорвать блокаду Дейр-эз-Зора.