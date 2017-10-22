Сирийские курды отбили у ИГ крупнейшее месторождение нефти в стране 

Associated Press называет Аль-Омар крупнейшим месторождением нефти в Сирии. Доходы от продажи этой нефти были одним из главных источников дохода для террористов, пишет агентство.

Захват месторождения Аль-Омар подтвердила международная коалиция под руководством США, которая поддерживает ДСС. Ливанский телеканал Al-Manat TV, подконтрольный союзному сирийскому режиму движению «Хезболла», в свою очередь, опроверг захват Аль-Омара.

В хозяйственных постройках рядом с месторождением продолжаются бои, передает Associated Press.

Альянс Демократические силы Сирии (ДСС), основную силу в котором составляют вооруженные формирования курдов, объявил о захвате месторождения нефти Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор, которое с 2014 года контролировало ИГ.

С отступлением ИГ Демократические силы Сирии и правительство соревнуются в попытке взять под контроль районы богатой нефтью провинции Дэйр-эз-Зор на границе с Ираком (англ. яз.)

Наступление на ИГ в районе Дейр-эз-Зора ведут как ДСС при поддержке США, так и сирийские военные при поддержке России. Курды заняли территории в основном на левом берегу Евфрата, правительство Сирии — на правом. За 2017 год ИГ потеряло значительную часть территорий на востоке Сирии.

Месторождение в Аль-Омар было захвачено вооруженными повстанцами в 2013 году. В следующем году ИГ заняло эти территории.