Reuters: в Сирии за год погибли более 130 россиян, не воевавших в составе российской армии

В Сирии с января по сентябрь 2017 года погиб как минимум 131 гражданин РФ, никто из них не был действующим военнослужащим российской армии. Об этом сообщает агентство Reuters.

В распоряжении агентства оказалась справка о смерти гражданина России Сергея Поддубного, выданная консульским отделом посольства РФ в Сирии 4 октября. Номер справки — 131.

Нумерация справок о смерти, как подтвердили агентству в консульстве, обновляется ежегодно. Таким образом, номер каждой справки соответствует числу смертей, зарегистрированных консульством к этому моменту с начала года. В консульстве также заявили, что не занимаются регистрацией смерти военнослужащих.

Согласно справке, Сергей Поддубный умер 28 сентября в городе Тиас (Тияс, город к западу от Пальмиры) от «обугливания тела». Знакомый и родственник Сергея Поддубного рассказали Reuters, что мужчина поехал в Сирию для участия в военной операции по частному контракту.

В распоряжение агентства также попали справки о смерти Дмитрия Маркелова и Юрия Сокальского (об их гибели в Сирии агентство писало в марте), выданные 3 февраля 2017 года под номерами 9 и 13. «То есть всего в этот день консульством было зарегистрировано, по меньшей мере, пятеро умерших россиян», — пишет агентство.

Сколько из 131 умерших в Сирии россиян погибли в ходе боевых действий, неизвестно. Reuters отмечает, что в это число, скорее всего, не входят граждане РФ, воюющие на стороне боевиков, поскольку их тела не возвращают в Россию.

Согласно данным о количестве избирателей на российских выборах, в Сирии зарегистрированы около пяти тысяч россиян, пишет Reuters. По словам говорившего с Reuters на условиях анонимности дипломата, обычно при таком количестве россиян в стране консульство регистрирует около 20 смертей в год.