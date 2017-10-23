Сирийский город Ракка, захваченный «Исламским государством» четыре года назад, освободили. Вот как он выглядит

В середине октября Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека объявил, что Ракка, один из последних городов в Сирии, который находился под контролем Исламского государства, освобожден от террористов. Город, основанный в III веке до нашей эры, оказался почти полностью разрушен.

Битва за Ракку шла с июня 2017 года. Город освобождали от террористов «Демократические силы Сирии», международная коалиция поддерживала их авиаударами. Россия в освобождении Ракки участия не принимала, но после того, как город перешел под контроль «Демократических сил Сирии», Минобороны РФ заявило, что Ракка похожа на полностью разрушенный во время Второй мировой войны Дрезден.

Bulent Kilic / AFP / Scanpix / LETA

Bulent Kilic / AFP / Scanpix / LETA Bulent Kilic / AFP / Scanpix / LETA

Bulent Kilic / AFP / Scanpix / LETA

Bulent Kilic / AFP / Scanpix / LETA Bulent Kilic / AFP / Scanpix / LETA

Bulent Kilic / AFP / Scanpix / LETA

Bulent Kilic / AFP / Scanpix / LETA Bulent Kilic / AFP / Scanpix / LETA

Bulent Kilic / AFP / Scanpix / LETA Bulent Kilic / AFP / Scanpix / LETA

Bulent Kilic / AFP / Scanpix / LETA Bulent Kilic / AFP / Scanpix / LETA