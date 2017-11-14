Минобороны обвинило «гражданского сотрудника» в публикации скриншота из игры вместо фото террористов. И показало новое «неоспоримое подтверждение»

Министерство обороны России начало проверку в связи с публикацией скриншота из мобильной игры под видом фотографий террористов «Исламского государства». Проверку проводят в отношении одного из гражданских сотрудников министерства.

Минобороны продолжает утверждать, что США содействуют террористам. В новом заявлении российских военных говорится, что 9 ноября американское командование отказалось наносить удары по боевикам в районе сирийского города Абу-Кемаль. Такое решение американцев, по утверждению Минобороны России, «является объективным фактом, зафиксированным в стенограммах переговоров».

Министерство обороны также заявило о новом «неоспоримом подтверждении» сотрудничества американцев с террористами.