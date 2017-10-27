«Начальник штаба известного политика не явился в суд». Загадка на сайте нижегородского суда

На сайте нижегородского областного суда 27 октября появилась новость о том, что глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков не явился на заседание. Но в этой новости нет ни одного имени!

Заголовок сообщения звучит так: «Начальник штаба известного политика не явился в суд Нижнего Новгорода». В тексте Волкова называют «организатором несанкционированного публичного мероприятия» и «В.».

В начале заметки говорится, что рассмотрение дела было отложено из-за неявки Волкова на заседание 26 октября, а в конце — что это произошло в связи с ходатайством его адвоката о вызове свидетелей. Руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов указал, что ранее суд сам разрешил Волкову не приезжать на заседание, а прислать вместо себя адвоката.

Очень смешно, даже Нижегородский облсуд боится написать фамилию Навального. (И да, суд сам не обязал Волкова являться) pic.twitter.com/1fZw1Mon5O — Ivan Zhdanov (@IoannZH) October 27, 2017

Жданов полагает, что нижегородский областной суд боится указывать фамилию Навального. Но, возможно, дело в редакционной политике сайта: в других заметках фигуранты тоже указаны без имен, максимум — по первой букве фамилии. Так поступают даже с названиями компаний. Но «известным политиком» суд еще никого не называл.