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Глава штаба Навального Леонид Волков вышел на свободу после 20 суток ареста

Алексей Навальный
13:40, 25 октября 2017
Надежный источник

Леонид Волков, глава предвыборного штаба Алексея Навального, вышел на свободу, отсидев 20 суток административного ареста. Навальный опубликовал фотографию Волкова в своем твиттере.

Леониду Волкову 2 октября назначили 20 суток ареста за призывы к участию в митинге в Нижнем Новгороде, который планировалось провести в конце сентября. Решение об аресте 5 октября было отменено судом, но в тот же день Волкова снова задержали — на этот раз за репост ссылок на обращения Алексея Навального с призывом к участию во всероссийской акции. 5 октября, за два дня до этой акции, Волкову снова дали 20 суток ареста.
Алексей Навальный также отсидел 20 суток по делу о митинге в Нижнем Новгороде. Он вышел на свободу 22 октября. Обоих оппозиционеров привлекли к ответственности по статье о повторном нарушении порядка проведения акций.
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