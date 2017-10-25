Глава штаба Навального Леонид Волков вышел на свободу после 20 суток ареста

Леониду Волкову 2 октября назначили 20 суток ареста за призывы к участию в митинге в Нижнем Новгороде, который планировалось провести в конце сентября. Решение об аресте 5 октября было отменено судом, но в тот же день Волкова снова задержали — на этот раз за репост ссылок на обращения Алексея Навального с призывом к участию во всероссийской акции. 5 октября, за два дня до этой акции, Волкову снова дали 20 суток ареста.

Алексей Навальный также отсидел 20 суток по делу о митинге в Нижнем Новгороде. Он вышел на свободу 22 октября. Обоих оппозиционеров привлекли к ответственности по статье о повторном нарушении порядка проведения акций.