Глава штаба Навального Леонид Волков вышел на свободу после 20 суток ареста
Леонид Волков, глава предвыборного штаба Алексея Навального, вышел на свободу, отсидев 20 суток административного ареста. Навальный опубликовал фотографию Волкова в своем твиттере.
Смотрите кто pic.twitter.com/eXUR0K58eN— Alexey Navalny (@navalny) October 25, 2017
Леониду Волкову 2 октября назначили 20 суток ареста за призывы к участию в митинге в Нижнем Новгороде, который планировалось провести в конце сентября. Решение об аресте 5 октября было отменено судом, но в тот же день Волкова снова задержали — на этот раз за репост ссылок на обращения Алексея Навального с призывом к участию во всероссийской акции. 5 октября, за два дня до этой акции, Волкову снова дали 20 суток ареста.
Алексей Навальный также отсидел 20 суток по делу о митинге в Нижнем Новгороде. Он вышел на свободу 22 октября. Обоих оппозиционеров привлекли к ответственности по статье о повторном нарушении порядка проведения акций.