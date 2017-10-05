Леонида Волкова задержали через несколько часов после освобождения из-под ареста

Главу федерального штаба Алексея Навального Леонида Волкова задержали, сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.

Волков находится в ОВД «Преображенское». Причины задержания, по словам Рубанова, пока неизвестны.

2 октября Волков (как и Алексей Навальный) был арестован на 20 суток за призывы к участию в несогласованных акциях, после чего объявил голодовку. 5 октября его освободили; его дело отправили на новое рассмотрение в Нижнем Новгороде.