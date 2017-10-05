Леонида Волкова отпустили из-под ареста. Три дня назад ему дали 20 суток

Леонида Волкова, руководителя предвыборного штаба Алексея Навального, отпустили на свободу. Об этом сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

2 октября Волкову дали 20 суток ареста по административной статье о неоднократных призывах к участию в несогласованных акциях. Поводом стала подготовка митинга в Нижнем Новгороде, не согласованного городскими властями.

По словам Жданова, дело Волкова отправили в Нижний Новгород для нового рассмотрения.

Волков подтвердил, что решение о его аресте отменено.

Так, всем привет.

Я не понял, что это было, но постановление отменено. (Будет новое рассмотрение в НН).



Ща осмотрюсь и напишу, что дальше — Leonid Volkov (@leonidvolkov) October 5, 2017

Волкова посадили под арест с санкции Савеловского суда Москвы. В комментарии агентству «Интерфакс» руководитель штаба Навального пояснил, что это решение было отменено Мосгорсудом.

По словам Жданова, Мосгорсуд пришел к выводу, что «административный материал рассматривался ненадлежащим судом».