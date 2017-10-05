Леонида Волкова отпустили из-под ареста. Три дня назад ему дали 20 суток
Леонида Волкова, руководителя предвыборного штаба Алексея Навального, отпустили на свободу. Об этом сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.
2 октября Волкову дали 20 суток ареста по административной статье о неоднократных призывах к участию в несогласованных акциях. Поводом стала подготовка митинга в Нижнем Новгороде, не согласованного городскими властями.
По словам Жданова, дело Волкова отправили в Нижний Новгород для нового рассмотрения.
Волков подтвердил, что решение о его аресте отменено.
Так, всем привет.— Leonid Volkov (@leonidvolkov) October 5, 2017
Я не понял, что это было, но постановление отменено. (Будет новое рассмотрение в НН).
Ща осмотрюсь и напишу, что дальше
Волкова посадили под арест с санкции Савеловского суда Москвы. В комментарии агентству «Интерфакс» руководитель штаба Навального пояснил, что это решение было отменено Мосгорсудом.
По словам Жданова, Мосгорсуд пришел к выводу, что «административный материал рассматривался ненадлежащим судом».