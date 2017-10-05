Леонида Волкова отпустили из-под ареста. Три дня назад ему дали 20 суток

Иван Жданов
10:11, 5 октября 2017
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Леонида Волкова, руководителя предвыборного штаба Алексея Навального, отпустили на свободу. Об этом сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

2 октября Волкову дали 20 суток ареста по административной статье о неоднократных призывах к участию в несогласованных акциях. Поводом стала подготовка митинга в Нижнем Новгороде, не согласованного городскими властями.

По словам Жданова, дело Волкова отправили в Нижний Новгород для нового рассмотрения.

Волков подтвердил, что решение о его аресте отменено.

Волкова посадили под арест с санкции Савеловского суда Москвы. В комментарии агентству «Интерфакс» руководитель штаба Навального пояснил, что это решение было отменено Мосгорсудом.

По словам Жданова, Мосгорсуд пришел к выводу, что «административный материал рассматривался ненадлежащим судом».

Митинг в Нижнем Новгороде был запланирован на 29 сентября. Акция не состоялась из-за того, что местные власти сначала предложили организаторам место для митинга, а затем отозвали согласование.
Алексей Навальный, как и Леонид Волков, получил 20 суток ареста по статье о неоднократных призывах к участию в несогласованных акциях. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что жалоба на арест Навального должна быть рассмотрена 6 октября.
На 7 октября сторонники Навального запланировали митинги и пикеты в десятках городов России, включая Москву и Санкт-Петербург. В некоторых случаях власти согласовали акции, во многих других заявки организаторов были отклонены.

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