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«Идею считаю никчемной»: Собянин написал универсальный твит, опровергающий вообще все
Мэр Москвы Сергей Собянин написал утром 25 октября опровержение на пост главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова в телеграме — тот утверждал, что мэрские выборы могут перенести на март 2018 года.
А. Венедиктов @aavst опубликовал пост о возможном переносе сроков выборов мэра. При всем уважении к Алексею Алексеевичу, это абсолютный фейк— Сергей Собянин (@MosSobyanin) October 25, 2017
В твиттере заявление Собянина разбилось на два сообщения. И второй твит получился максимально универсальным — теперь пользователи придумывают, какой вопрос «ни с кем не обсуждал» мэр и какую идею считает «никчемной».
Никогда и ни с кем не обсуждал этот вопрос и саму идею считаю никчемной— Сергей Собянин (@MosSobyanin) October 25, 2017