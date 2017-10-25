«Идею считаю никчемной»: Собянин написал универсальный твит, опровергающий вообще все

Мэр Москвы Сергей Собянин написал утром 25 октября опровержение на пост главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова в телеграме — тот утверждал, что мэрские выборы могут перенести на март 2018 года.

А. Венедиктов @aavst опубликовал пост о возможном переносе сроков выборов мэра. При всем уважении к Алексею Алексеевичу, это абсолютный фейк — Сергей Собянин (@MosSobyanin) October 25, 2017

В твиттере заявление Собянина разбилось на два сообщения. И второй твит получился максимально универсальным — теперь пользователи придумывают, какой вопрос «ни с кем не обсуждал» мэр и какую идею считает «никчемной».