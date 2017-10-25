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«Идею считаю никчемной»: Собянин написал универсальный твит, опровергающий вообще все

Meduza
08:12, 25 октября 2017

Мэр Москвы Сергей Собянин написал утром 25 октября опровержение на пост главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова в телеграме — тот утверждал, что мэрские выборы могут перенести на март 2018 года.

В твиттере заявление Собянина разбилось на два сообщения. И второй твит получился максимально универсальным — теперь пользователи придумывают, какой вопрос «ни с кем не обсуждал» мэр и какую идею считает «никчемной».

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Сергей Семенович

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