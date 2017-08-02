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Блог о Москве спросил у пользователей твиттера мнение о Собянине. Зря

Meduza
09:20, 2 августа 2017

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансовый университет при правительстве России 1 августа опубликовали рейтинг мэров российских городов. Мэр Москвы Сергей Собянин занял первое место. Информационный аккаунт «Вестник Москвы» решил выяснить, довольны ли москвичи работой Сергея Собянина. И зря.

Пользователи твиттера припомнили мэру перекопанные улицы, пробки, реновацию и подсветку деревьев за 7 миллиардов рублей.

Некоторые пользователи предлагали Собянину пользоваться общественным транспортом (и велосипедом) и почаще гулять по центру города.

Однако нашлись и те, кто доволен работой мэра.

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