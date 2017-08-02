Блог о Москве спросил у пользователей твиттера мнение о Собянине. Зря
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансовый университет при правительстве России 1 августа опубликовали рейтинг мэров российских городов. Мэр Москвы Сергей Собянин занял первое место. Информационный аккаунт «Вестник Москвы» решил выяснить, довольны ли москвичи работой Сергея Собянина. И зря.
Сергей Собянин возглавил национальный рейтинг мэров за июнь–июль 2017 года. Москвичи, вы довольны работой своего мэра? pic.twitter.com/nlzME7XzRX— Вестник Москвы (@NovostiMsk) August 1, 2017
Пользователи твиттера припомнили мэру перекопанные улицы, пробки, реновацию и подсветку деревьев за 7 миллиардов рублей.
Очень доволен. Хочу больше бело-зелёных заборов, гниющих ёлочек в кадках, плитки, которую меняют каждый месяц. Люблю всю эту боль и отчаяние— залесский (@igiss) August 1, 2017
абсолютно нет. Все украдено, дороги перекладываются по нескольку раз в год, миллиарды тратятся на "подсветку деревьев", и "хреновация".— pusonk (@pusonk) August 1, 2017
Нет, все его действия - это издевательство над Москвой и ее жителями.— Stephen Demidov (@elvis_gibson) August 1, 2017
Абсолютно бестолковый, профнепригодный. Вор. Уничтожитель Москвы. Ненавидящий и презирающий москвичей. Нанес непоправимый ущерб городу.— Танечка (@tatianastanisla) August 1, 2017
Префектура СЗАО затеяла строить скверы вдоль автомагистралей? Зачем? От потока машин 2-3 метра. Кто там будет гулять и отдыхать?— Артём Лукашевский (@alukashevsky) August 1, 2017
Неееееет! Он могильщик Москвы!— grouchy Lida (@grouchyLida) August 1, 2017
Ужас. Это просто ужас какой-то.— Nell Lalli (@mirror2mirror) August 2, 2017
в прошлом году сделать тротуар. В этом году полностью его разрыть и начать прокладывать трубы.— но это не точно (@ivanmutko) August 1, 2017
П - планирование
Уничтожил малый бизнес к чёрту!— Андрей (@silapravda) August 1, 2017
Некоторые пользователи предлагали Собянину пользоваться общественным транспортом (и велосипедом) и почаще гулять по центру города.
Пожелаю ему, чтобы каждый день на работу добирался на велосипеде или общественном транспоре и гулял бы по улицам перерытым почаще— Len Stepanov (@lenstepanov) August 1, 2017
Очень хочу, чтобы мэр и вся его команда начали ездить на работу исключительно на общественном транспорте. Тогда буду слышать их слова— Marat Rakaev (@veakar) August 1, 2017
Однако нашлись и те, кто доволен работой мэра.
Я доволен мэром. Он разрушит Москву до основания. Карфаген должен быть разрушен!— Всех на рею! (@trilobitt) August 2, 2017
Да что с вами, люди? А хорошее видеть пробовали? Плитка например новая не прямоугольная, а квадратная укладывается, и на самокате теперь 👌ок— 🎙🚀 MAKAROV 🎬📻 (@MakarovTV) August 2, 2017