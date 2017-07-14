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Москву опять затопило Дороги превратились в реки, в Госдуме протекла крыша. Фото и видео очевидцев
Что случилось: Сильный дождь
Где: В основном Москва и область
Есть ли пострадавшие: Пока не сообщается
Самое крупное разрушение: Протекающая крыша Госдумы
Из-за ливня днем 14 июля в Москве затопило дороги и тротуары. Очевидцы выкладывают видео, на которых видны бурные потоки и огромные лужи. Кроме того, в Госдуме в пятницу протекла крыша — пришлось прервать заседание. «Медуза» следит за происходящим в столице в режиме реального времени.
На этой доброй новости мы закрываем нашу трансляцию. Берегите себя и убирайте на полку резиновые сапоги — надеемся, что до осени они вам не понадобятся.
А глава Гидрометцентра объявил о возвращении лета в Москву. «О холодах, которые были, можно уже потихоньку забывать, — сказал он. — Мы прогнозируем, что до конца рабочих дней следующей недели такой температурный фон продержится — от 19 до 24 градусов».
ЦОДД просит автомобилистов быть осторожными на дорогах и не парковаться у деревьев и слабо закрепленных конструкций. А лучше пересесть на общественный транспорт.
Посмотрели фото и видео? А теперь хорошие новости:
«Коммунальные службы приняли все меры для предупреждения скопления воды на проезжей части, — заявили „Интерфаксу“ в пресс-службе комплекса городского хозяйства. — Несмотря на большое количество выпавших за короткое время осадков, ливневая канализация справилась с потоками воды».
Большой Афанасьевский переулок:
Прыгающий люк 😦
Кутузовский:
Патриаршие:
Трубная:
Улица Правды:
Воду откачивают шлангами:
А могли и так:
Еще Новый Арбат:
Новый Арбат:
Еще из сегодняшнего:
А вот как было на Новослободской:
И еще Савеловская:
А вы говорите «ливневок нет» (тоже Савеловская):
Савеловская
Новый Арбат:
Недалеко от «Флакона»
Хамовники
Малая Бронная
Осторожно: нецензурная лексика.
«Легковушка наглоталась и встала. А остальные его сородичи зачарованно смотрели ему вслед, возможно, предполагая, что он эту воду сам откачает».
Водоворот!
«Она визжала и плыла. Плыла и визжала» 😰😰😰
Дождь уже прошел, но совсем недавно было так:
Садовое кольцо, тоннель под Триумфальной площадью:
«Лайф»: На улице Академика Комарова автомобиль, в котором находилась женщина с ребенком, почти полностью ушел под воду. Сейчас спасатели приступили к их эвакуации.
То ли маршрутка, то ли катер:
Новослободская:
Улица Строителей:
Службы Московского метрополитена перешли на усиленный режим в связи с ухудшением погодных условий, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе метро.
Савеловская:
Тротуарам тоже досталось
Дмитровское шоссе:
Заседание Госдумы пришлось прервать из-за ливня. Во время выступления Ирины Яровой с крыши пошла вода.
«Не знаю, что там депутаты рассматривают на потолке. А, крыша потекла…» — сказала Яровая, прервав выступление.
Вода капала на представителей «Единой России». Депутаты сделали перерыв на 10 минут, а затем продолжили заседание.
«Савеловский», по словам очевидцев, подтопило — пришлось разгонять воду швабрами.
«Гейзер» на дороге
Огромная лужа на проспекте Вернадского