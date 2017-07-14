Москву опять затопило Дороги превратились в реки, в Госдуме протекла крыша. Фото и видео очевидцев

Из-за ливня днем 14 июля в Москве затопило дороги и тротуары. Очевидцы выкладывают видео, на которых видны бурные потоки и огромные лужи. Кроме того, в Госдуме в пятницу протекла крыша — пришлось прервать заседание. «Медуза» следит за происходящим в столице в режиме реального времени.