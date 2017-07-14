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Москву опять затопило Дороги превратились в реки, в Госдуме протекла крыша. Фото и видео очевидцев

Обновлено: 16:25, 14 июля 2017

Что случилось: Сильный дождь

Где: В основном Москва и область

Есть ли пострадавшие: Пока не сообщается

Самое крупное разрушение: Протекающая крыша Госдумы

Из-за ливня днем 14 июля в Москве затопило дороги и тротуары. Очевидцы выкладывают видео, на которых видны бурные потоки и огромные лужи. Кроме того, в Госдуме в пятницу протекла крыша — пришлось прервать заседание. «Медуза» следит за происходящим в столице в режиме реального времени.

Султан Сулейманов

На этой доброй новости мы закрываем нашу трансляцию. Берегите себя и убирайте на полку резиновые сапоги — надеемся, что до осени они вам не понадобятся.

Султан Сулейманов

А глава Гидрометцентра объявил о возвращении лета в Москву. «О холодах, которые были, можно уже потихоньку забывать, — сказал он. — Мы прогнозируем, что до конца рабочих дней следующей недели такой температурный фон продержится — от 19 до 24 градусов».

Султан Сулейманов

ЦОДД просит автомобилистов быть осторожными на дорогах и не парковаться у деревьев и слабо закрепленных конструкций. А лучше пересесть на общественный транспорт.

Султан Сулейманов

Посмотрели фото и видео? А теперь хорошие новости:

«Коммунальные службы приняли все меры для предупреждения скопления воды на проезжей части, — заявили „Интерфаксу“ в пресс-службе комплекса городского хозяйства. — Несмотря на большое количество выпавших за короткое время осадков, ливневая канализация справилась с потоками воды».

Султан Сулейманов

Большой Афанасьевский переулок:

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Султан Сулейманов

Прыгающий люк 😦

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Султан Сулейманов

Кутузовский:

Султан Сулейманов

Патриаршие:

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Султан Сулейманов

Трубная:

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Султан Сулейманов

Улица Правды:

Султан Сулейманов

Воду откачивают шлангами:

А могли и так:

Служба «Черпачок»
Meduza
Султан Сулейманов

Еще Новый Арбат:

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A post shared by DI ♌️ (@dia_080888) on

Султан Сулейманов

Новый Арбат:

Султан Сулейманов

Еще из сегодняшнего:

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Султан Сулейманов

А вот как было на Новослободской:

Султан Сулейманов

И еще Савеловская:

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Султан Сулейманов

А вы говорите «ливневок нет» (тоже Савеловская):

Султан Сулейманов

Савеловская

A post shared by Ирина (@polikan02) on

Султан Сулейманов

Новый Арбат:

Султан Сулейманов

Недалеко от «Флакона»

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Султан Сулейманов

Хамовники

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Султан Сулейманов

Малая Бронная

Султан Сулейманов
Осторожно: нецензурная лексика.

«Легковушка наглоталась и встала. А остальные его сородичи зачарованно смотрели ему вслед, возможно, предполагая, что он эту воду сам откачает».

Султан Сулейманов

Водоворот!

Тепленькая пошла.

Опубликовано Арсеном Даниэлем 14 июля 2017 г.
Султан Сулейманов

«Она визжала и плыла. Плыла и визжала» 😰😰😰

Только что мимо меня по стыку тротуара и проезжей части захлебываясь проплыла маленькая собачка. Она визжала и плыла. Пл...

Опубликовано Алёной Владимирской 14 июля 2017 г.
Султан Сулейманов

Дождь уже прошел, но совсем недавно было так:

Султан Сулейманов

Садовое кольцо, тоннель под Триумфальной площадью:

Опубликовано Анной Знаменской 14 июля 2017 г.
Султан Сулейманов

«Лайф»: На улице Академика Комарова автомобиль, в котором находилась женщина с ребенком, почти полностью ушел под воду. Сейчас спасатели приступили к их эвакуации.

Султан Сулейманов

То ли маршрутка, то ли катер:

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Султан Сулейманов

«Мосводосток» устраняет подтопление на улице Вавилова, 95. Там так:

Султан Сулейманов

Новослободская:

Султан Сулейманов

Улица Строителей:

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Султан Сулейманов

Службы Московского метрополитена перешли на усиленный режим в связи с ухудшением погодных условий, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе метро.

Султан Сулейманов
Султан Сулейманов

Савеловская:

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Султан Сулейманов

Тротуарам тоже досталось

Султан Сулейманов

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Султан Сулейманов

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Султан Сулейманов

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Султан Сулейманов

Дмитровское шоссе:

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Султан Сулейманов

Заседание Госдумы пришлось прервать из-за ливня. Во время выступления Ирины Яровой с крыши пошла вода.

«Не знаю, что там депутаты рассматривают на потолке. А, крыша потекла…» — сказала Яровая, прервав выступление.

Вода капала на представителей «Единой России». Депутаты сделали перерыв на 10 минут, а затем продолжили заседание.

Султан Сулейманов

«Савеловский», по словам очевидцев, подтопило — пришлось разгонять воду швабрами.

Султан Сулейманов

«Гейзер» на дороге

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Султан Сулейманов

Огромная лужа на проспекте Вернадского

Султан Сулейманов

В программу по благоустройству центра Москвы "Моя улица" забыли включить ливневки. Новый Арбат

Опубликовано Виталием Рувинским 14 июля 2017 г.