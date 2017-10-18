Сергей Ведяшкин / Агентство городских новостей «Москва»

Издание TJournal 18 октября обнаружило, что на сайте мэрии Москвы опубликованы стенограммы с мероприятий, который посетил мэр Сергей Собянин. Среди них — открытия парков и предприятий, встречи с жителями и многодетными семьями, а также посещения строительных площадок, больниц, поликлиник и школ. Как показали записи, обычно Собянин не очень многословен, а жители во всем согласны с мэром и выражают ему свою благодарность.

«Медуза» изучила стенограммы и выбрала самые интересные фрагменты.

Жители: Здравствуйте.

Сергей Собянин: Видите, что вытворяют?

Жители: Да, копают.

Сергей Собянин: Да. Тут строят, роют — не мешают вам?

Жители: Нет, наоборот.

Жители: Сергей Семенович, очень рады Вас видеть. Такой оазис создали для Хамовников.

Сергей Собянин: Главное, должным образом поддерживать все это. То, что мы делаем, — это достаточно сложно.

Жители: Мы безумно благодарны за то, что сделали собачьи площадки.

Жители: Спасибо Вам за собачью площадку. Нам теперь есть где гулять, нас большие собаки не обижают.

Сергей Собянин: Это важно. Всем нужно свое. Для вас — площадки, где можно выгуливать собачек, для детишек — игровая площадка, спортивная площадка.

Жители: Я теперь спокойно ребенка могу с собакой отпустить, своими делами занимаюсь и в окно смотрю, наблюдаю. Вообще все замечательно.

Сергей Собянин: Насыщенный двор получился.

Жители: Очень.

Сергей Собянин: Здесь сложная, конечно, ситуация была, мы же воду спускали, наверное, тут и запах…

Жители: Да-да-да.

Сергей Собянин: И машин очень много было.

Жители: Мы терпели, мы знали, ради чего это.

Сергей Собянин: Но нужно было потерпеть, потому что, без очищения прудов здесь толку бы не было, конечно. Очистили пруды, укрепили берег, сделали освещение, видеонаблюдение — все, что надо. Как детская площадка?

Жители: Потрясающе!

Жители: Отличные, хорошие площадки.

Сергей Собянин: Замечания есть?

Жители: Замечательно.

Жители: Баскетбольных колец только еще бы поставили побольше.

Жители: А мы еще хотим площадочку для маленьких.

Сергей Собянин: Что вы хотите?

Жители: Для маленьких совсем площадку.

***

Сергей Собянин: Добрый день! Здравствуйте.

Жители: Молодцы. Хорошо вот гуляем, и эпоха старины и современности. Очень хорошо. Вот дикий уголочек. Чисто стало. Прямо даже не узнаю. В центре, можно сказать, Москвы — и такой оазис шикарный.

Сергей Собянин: Ну уж не центр Москвы.

Жители: Ну почти. Но все равно. Воздух даже другой здесь. Очень хорошо.

Гульнара Закусило: Значит так. И я думаю, что действительно многие бы на это обратили внимание, потому что семья сейчас как-то все больше поддерживается. Если это освещать, вот как на последней встрече с Владимиром Аршаковичем была идея создания Аллеи Семьи. Там же и памятник мамам поставить. Тем более что у нас нет памятника маме вообще нигде.

Сергей Собянин: Нигде в стране?

Гульнара Закусило: Нигде в стране.

Сергей Собянин: Кроме Родины-матери.

Гульнара Закусило: Но Родина-мать — это немножко другое.

Сергей Собянин: Там с мечом, да.

Гульнара Закусило: Да, и я, в общем-то, про это хотела сказать: чтобы больше это освещалось.

Сергей Собянин: Хорошо.

Сергей Собянин: Ну что, ты посмотрел на парк?

Ребенок: Да.

Сергей Собянин: Нравится тебе?

Ребенок: Да.

Сергей Собянин: Тут площадок детских, наверное, пока еще нет, да?

Житель 2: Есть уже.

Сергей Собянин: Есть уже, да?

Житель 4: Там около церкви, по-моему, была одна.

Сергей Собянин: Я на ваш завод как на работу езжу. Постоянно смотрю, что здесь происходит, потому что когда я первый раз приехал, здесь было, конечно, нечто. Открытые резервуары были, отстойники с нефтепродуктами, земля загаженная ну и установки допотопные. Мы с руководством завода договорились, что они будут переделывать все это, реконструировать, вот я хотел посмотреть в очередной раз, что здесь происходит. Как здесь с воздухом, как экология в районе завода. Вы здесь давно живете?

Жители: Давно живем.

Сергей Собянин: Лучше стало?

Жители: Да, намного. Лучше. Спасибо большое. Правда, 52 года. За 52 года действительно большой прогресс. Спасибо Вам.