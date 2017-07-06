Собянин осмотрел «собянинку». И это очень смешно

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл 6 июля на ВДНХ шоу-рум с макетами квартир, в которые будут переселять жителей сносимых в рамках «реновации» домов. Он сфотографировался в таком макете, и вот как это выглядит:

Сергей Собянин открыл на ВДНХ шоу-рум(!) c макетами квартир в домах («собянинках»), куда будут переселять москвичейhttps://t.co/snwtyJs4xd pic.twitter.com/k3iYjeA18A — Meduza (@meduzaproject) July 6, 2017

В соцсетях обратили внимание на особенную атмосферу снимков с Собяниным — они напоминают одновременно фото из КНДР и новый сезон сериала «Твин Пикс».

скажу так: на что бы там ни намекали клеветники, а потолки у нас, конечно, повыше. (Спасибо, Ольга Виноградова (Olga Vinogradova) за прекрасную наводку) Опубликовано Дмитрием Карцевым 6 июля 2017 г.

Некоторые пользователи посчитали, что квартиры получились слишком маленькие — их сравнивали с камерами для заключенных и «хрущевками», от которых мэрия как раз пытается избавиться.

Собянин осматривает будущие квартиры москвичей pic.twitter.com/edR7ebWZ0M — 19:37 (@4ever1937) July 6, 2017

Слева - одна из комнат в 3-комнатной камере тюрьмы Андерса Брейвика

Справа - просторная и красивая квартира будущего по программе реновации! pic.twitter.com/xbGb0JIupF — Ехидные новости (@_U_R_I_c) July 6, 2017

Ужассссс! Камеры для заключённых — Олег Рожков (@Geloroz) July 6, 2017

Типичная планировка хрущевок- низкие потолки и съеденные метры спальни из-за встроенных допотопных шкафов. — tiffanis (@tiffanis1) July 6, 2017

Еще одно фото, не вошедшее в официальную презентацию московской мэрии pic.twitter.com/1afCA4ZFeU — Meduza (@meduzaproject) July 6, 2017

Заодно вспомнили вице-премьера Игоря Шувалова, который год назад посмеялся над покупателями небольших квартир.

Игорю Шувалову смешно от 20-метровых квартир Hey Sultee

Кому-то показалось, что квартиры слишком бедно обставлены. Пришлось предлагать, как их украсить.