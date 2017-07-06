Собянин осмотрел «собянинку». И это очень смешно
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл 6 июля на ВДНХ шоу-рум с макетами квартир, в которые будут переселять жителей сносимых в рамках «реновации» домов. Он сфотографировался в таком макете, и вот как это выглядит:
Сергей Собянин открыл на ВДНХ шоу-рум(!) c макетами квартир в домах («собянинках»), куда будут переселять москвичейhttps://t.co/snwtyJs4xd pic.twitter.com/k3iYjeA18A— Meduza (@meduzaproject) July 6, 2017
В соцсетях обратили внимание на особенную атмосферу снимков с Собяниным — они напоминают одновременно фото из КНДР и новый сезон сериала «Твин Пикс».
скажу так: на что бы там ни намекали клеветники, а потолки у нас, конечно, повыше. (Спасибо, Ольга Виноградова (Olga Vinogradova) за прекрасную наводку)Опубликовано Дмитрием Карцевым 6 июля 2017 г.
Опубликовано Yakov N. Okhonko 6 июля 2017 г.
Некоторые пользователи посчитали, что квартиры получились слишком маленькие — их сравнивали с камерами для заключенных и «хрущевками», от которых мэрия как раз пытается избавиться.
Собянин осматривает будущие квартиры москвичей pic.twitter.com/edR7ebWZ0M— 19:37 (@4ever1937) July 6, 2017
Слева - одна из комнат в 3-комнатной камере тюрьмы Андерса Брейвика— Ехидные новости (@_U_R_I_c) July 6, 2017
Справа - просторная и красивая квартира будущего по программе реновации! pic.twitter.com/xbGb0JIupF
Ужассссс! Камеры для заключённых— Олег Рожков (@Geloroz) July 6, 2017
Типичная планировка хрущевок- низкие потолки и съеденные метры спальни из-за встроенных допотопных шкафов.— tiffanis (@tiffanis1) July 6, 2017
Еще одно фото, не вошедшее в официальную презентацию московской мэрии pic.twitter.com/1afCA4ZFeU— Meduza (@meduzaproject) July 6, 2017
Заодно вспомнили вице-премьера Игоря Шувалова, который год назад посмеялся над покупателями небольших квартир.
Кому-то показалось, что квартиры слишком бедно обставлены. Пришлось предлагать, как их украсить.
вот теперь жить можно pic.twitter.com/scIFLYwwll— 🐷☔️❤️ (@OraclePigFuntik) July 6, 2017
Хмырь повесился... pic.twitter.com/c1KlVBCYD1— vs (@sarabarabu) July 6, 2017
Власти Москвы показали, как будут выглядеть районы города после реновацииhttps://t.co/TFALeYq724 pic.twitter.com/PFvWtO3QgO— Лентач (@oldLentach) July 6, 2017