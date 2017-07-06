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Собянин осмотрел «собянинку». И это очень смешно

Meduza
16:30, 6 июля 2017

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл 6 июля на ВДНХ шоу-рум с макетами квартир, в которые будут переселять жителей сносимых в рамках «реновации» домов. Он сфотографировался в таком макете, и вот как это выглядит:

В соцсетях обратили внимание на особенную атмосферу снимков с Собяниным — они напоминают одновременно фото из КНДР и новый сезон сериала «Твин Пикс».

скажу так: на что бы там ни намекали клеветники, а потолки у нас, конечно, повыше. (Спасибо, Ольга Виноградова (Olga Vinogradova) за прекрасную наводку)

Опубликовано Дмитрием Карцевым 6 июля 2017 г.
Опубликовано Yakov N. Okhonko 6 июля 2017 г.

Некоторые пользователи посчитали, что квартиры получились слишком маленькие — их сравнивали с камерами для заключенных и «хрущевками», от которых мэрия как раз пытается избавиться.

Заодно вспомнили вице-премьера Игоря Шувалова, который год назад посмеялся над покупателями небольших квартир.

Игорю Шувалову смешно от 20-метровых квартир
Hey Sultee

Кому-то показалось, что квартиры слишком бедно обставлены. Пришлось предлагать, как их украсить.

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