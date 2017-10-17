Вышел баттл Оксимирона и Дизастера. Посмотрите его прямо сейчас

На ютьюб-канале канадской баттл-площадки King of the Dot выложили официальную запись баттла Оксимирона (Россия) и Дизастера (США), который прошел в Лос-Анджелесе в ночь на 16 октября.

Баттл проходил на английском языке, но видео снабжено русскими субтитрами — чтобы включить их, нужно нажать кнопку CC в плеере.

Осторожно: в видео звучат оскорбления и нецензурная лексика (в том числе по-русски). Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите на самоуверенную кошку.