шапито
Вышел баттл Оксимирона и Дизастера. Посмотрите его прямо сейчас
На ютьюб-канале канадской баттл-площадки King of the Dot выложили официальную запись баттла Оксимирона (Россия) и Дизастера (США), который прошел в Лос-Анджелесе в ночь на 16 октября.
Баттл проходил на английском языке, но видео снабжено русскими субтитрами — чтобы включить их, нужно нажать кнопку CC в плеере.
Осторожно: в видео звучат оскорбления и нецензурная лексика (в том числе по-русски). Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите на самоуверенную кошку.
Дизастер — один из сильнейших баттл-рэперов в мире. Он бросил вызов Оксимирону в 2015 году; российский участник впервые выступал на англоязычном баттле.
В ходе баттла оба участника переходили на русский (а также немецкий и арабский) языки. Дизастер, в частности, оскорблял по-русски родных Оксимирона, а тот, в свою очередь, заявил: «В чем сила, американец?»