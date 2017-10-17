ТВ3 обвинил организатора баттла Оксимирона и Дизастера в недобросовестном ведении переговоров из-за отказа продать права на показ

Телеканал ТВ3 обвинил канадскую баттл-площадку KOTD, организовавшую баттл Оксимирона и Дизастера, в недобросовестном ведении переговоров. Поводом для этого стал «внезапный» отказ продать права на трансляцию, в результате чего баттл так и не был показан по ТВ3.

«Мы уверены, что такое поведение в бизнесе недопустимо. Поэтому мы хотим, чтобы данная ситуация получила оценку не только со стороны канала, но и со стороны судебных инстанций», — заявили на ТВ3.

На телеканале рассказали, что переговоры о продаже прав велись «на протяжении длительного времени» и завершились «достижением согласия по всем условиям трансляции». После этого ТВ3 начал анонсировать событие, действуя «с согласия канадской компании».

«Тем более неожиданным было для нас внезапное, без объяснения причин, изменение канадской компанией своего решения и прерывание оформления сделки», — сказано в сообщении.

На ТВ3 подчеркнули, что «уважают решение правообладателя», но не принимают «то, в какой форме и каким образом это решение было принято». «В результате ведения переговоров <…> канал потерял время и эфирный ресурс. И самое важное — канал подвел своих зрителей», — заключили на ТВ3.