шапито

Колбасу, которую Сечин подарил Улюкаеву, уничтожили по решению суда (судьба корзинки неизвестна)

Русская служба "Би-би-си"
16:05, 3 октября 2017

Колбаса, которая лежала в корзине, подаренной бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву главной «Роснефти» Игорем Сечиным, была уничтожена в мае 2017 года по решению Басманного суда. Об этом суд попросило следствие.

«Колбаса была уничтожена как скоропортящаяся», — рассказала «Би-Би-Си» адвокат Улюкаева Виктория Буркаева. По ее словам, вещественное доказательство уничтожили 17 мая 2017 года — через полгода после задержания бывшего министра.

В корзинке кроме колбасы были бутылки краснодарского вина, рассказала Буркаева. Судьба вина и корзинки ей неизвестна — защита так и не увидела корзину. Анонимный источник, знакомый с материалами дела, тоже не смог рассказать, что случилось с корзинкой и вином.

«Единственный вопрос, если корзинка с колбасой образовалась 14 ноября (день задержания министра), почему ее уничтожили спустя аж полгода?», — недоумевает адвокат.

Русская служба "Би-би-си"
Глава «Роснефти» Игорь Сечин традиционно дарит друзьям и партнерам по бизнесу корзинку «От Иваныча». В ней лежат колбасные изделия из мяса зверей, которых на охоте убил Сечин.
Такую корзинку 14 ноября 2016 года в офисе «Роснефти» получил Алексей Улюкаев, который обвиняется в вымогательстве взятки у Сечина. Корзину нашли в автомобиле бывшего министра во время обыска; ее приобщили к материалам дела.

Корзиночку забери

Фото в анонсе: gresei / Shutterstock.com

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Фото в анонсе: gresei / Shutterstock.com

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме