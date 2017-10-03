Колбасу, которую Сечин подарил Улюкаеву, уничтожили по решению суда (судьба корзинки неизвестна)

Колбаса, которая лежала в корзине, подаренной бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву главной «Роснефти» Игорем Сечиным, была уничтожена в мае 2017 года по решению Басманного суда. Об этом суд попросило следствие.

«Колбаса была уничтожена как скоропортящаяся», — рассказала «Би-Би-Си» адвокат Улюкаева Виктория Буркаева. По ее словам, вещественное доказательство уничтожили 17 мая 2017 года — через полгода после задержания бывшего министра.

В корзинке кроме колбасы были бутылки краснодарского вина, рассказала Буркаева. Судьба вина и корзинки ей неизвестна — защита так и не увидела корзину. Анонимный источник, знакомый с материалами дела, тоже не смог рассказать, что случилось с корзинкой и вином.