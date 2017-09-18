«Корзинка» Сечина: путь двух миллионов меченых долларов к Алексею Улюкаеву. Реконструкция событий на основе показаний свидетелей

В Замоскворецком суде Москвы 18 сентября продолжился процесс по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. По версии обвинения, он потребовал (и получил) от главы «Роснефти» Игоря Сечина взятку в два миллиона долларов за содействие приватизации компании «Башнефть». По делу уже допросили некоторых сотрудников министерства и «Роснефти», водителя Улюкаева, а 18 сентября приступили к беседе с сотрудником ФСБ — именно это силовое ведомство остановило автомобиль министра и нашло в нем сумку с деньгами. Основываясь на допросах свидетелей, «Медуза» рассказывает, как проходила подготовка и передача Улюкаеву двух миллионов меченых долларов.

Сечин заявил, что Улюкаев требовал от него взятку жестом — показав два пальца. Этого, скорее всего, никто не видел

По словам главы «Роснефти», Улюкаев показал ему «два пальца» во время бильярдной игры на саммите БРИКС в индийском штате Гоа осенью 2016 года. Два пальца якобы означали взятку в два миллиона долларов. Адвокат бывшего министра Дариджан Квеидзе на это ответила: если такой жест показали в ходе игры в бильярд, он мог означать что угодно, например знак победы. В суде уже допрошены два свидетеля, которые были на саммите БРИКС в Гоа: журналист прокремлевского издания «Лайф» Александр Юнашев и сотрудник службы безопасности «Роснефти» Вадим Деревякин. Оба видели, как Улюкаев и Сечин играли в бильярд, но никаких знаков не заметили. По словам Юнашева, всего в зале, где играли Улюкаев и Сечин, в тот момент находились примерно 30 человек.

18 сентября сотрудник ФСБ Алексей Калугин (проводил осмотр автомобиля Улюкаева в день задержания 14 ноября 2016 года) сказал, что, по данным ФСБ, бывший министр потребовал взятку еще в Москве. «Мы предполагали, что [местом вымогательства является] Москва, что и указали в документах. Уже из СМИ, даже не из документов, я узнал, что умысел формировался на территории другого государства. А первично предполагалось, что это происходит в Москве. Исходя из опроса, Улюкаев обратился к Сечину в Москве. Уточнения поступили уже потом», — объяснил Калугин.

Сечин и бывший глава службы безопасности «Роснефти» Феоктистов дали подписку о недопустимости «провокации взятки». До этого Феоктистов работал в ФСБ и участвовал в преследовании Белых и Хорошавина

Эфэсбэшник Калугин уточнил, что заявление о вымогательстве взятки было подано в силовое ведомство в конце октября 2016 года. Подписал его только бывший сотрудник ФСБ, глава службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов (в марте 2017-го он уволился из госкорпорации, его сменил Урал Латыпов, работавший заместителем Феоктистова в «Роснефти»). Сечин и Феоктистов дали подписку о «недопустимости провокационных действий». Именно в подготовленной провокации их обвиняет Улюкаев.

Сам Феоктистов, работая в ФСБ, курировал задержание губернатора Кировской области Никиты Белых в июне 2016 года и губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина в марте 2015-го; оба обвиняются в получении взяток. Белых 13 сентября 2017-го заявил в суде, что взятку не брал — и что это тоже была провокация. Кроме того, Феоктистов лично запрашивал разрешение на прослушку заместителя руководителя антикоррупционного управления МВД РФ Бориса Колесникова (который сам был обвинен в провоцировании дачи взяток; летом 2014-го покончил с собой в здании Следственного комитета).

Следственные действия в отношении Улюкаева распорядился начать бывший подчиненный Феоктистова

На заседании 18 сентября сотрудник ФСБ Калугин упомянул, что распоряжение начать следственные действия ему дал начальник управления «К» ФСБ (контрразведка в кредитно-финансовой сфере) Иван Ткачев. До этого Ткачев занимал пост начальника 6-й службы управления собственной безопасности ФСБ. Ранее эту службу возглавлял сам Феоктистов, а Ткачев был его заместителем.

О том, что Феоктистов возглавил службу безопасности «Роснефти», стало известно в сентябре 2016 года, за два месяца до задержания Улюкаева. Чуть позже появились сведения о назначении Ткачева на должность главы управления «К». По данным «Новой газеты», Ткачев и Феоктистов входят в один из кланов внутри ФСБ, который находится под влиянием Игоря Сечина.

Деньги для Улюкаева ФСБ получила от «Роснефти»

После получения денег от компании деньги обработали специальным составом и положили в сумку, рассказал 18 сентября Алексей Калугин. Также обработали ручки сумки, ключ от нее и брелок. 14 ноября все это сотрудники ФСБ передали Сечину. В сумке было ровно два миллиона долларов купюрами по 100 долларов. Несколько пачек были не упакованы, большинство пачек были перевязаны банковской лентой.

Сечин передал Улюкаеву сумку с деньгами и корзину с традиционным подарком главы «Роснефти» — колбасками

Вечером 14 ноября 2016-го Алексей Улюкаев приехал в офис «Роснефти» на Софийской набережной, чтобы встретиться с Сечиным; министра туда позвал сам глава «Роснефти». Согласно озвученной в суде расшифровке разговора Сечина и Улюкаева, глава «Роснефти» извинился перед министром, что «затянул выполнение поручения», но теперь «собрали объем» и «задание выполнено». Что именно он имел в виду, предстоит оценить суду. «Забирай, клади», — сказал Сечин Улюкаеву про сумку, после чего передал министру ключ от нее.

Водитель Улюкаева Илья Макаров в суде говорил, что из здания «Роснефти» Улюкаев вышел вместе с Сечиным. В руках у министра была большая коричневая сумка. Ее размеры водитель оценил как 100 на 40 сантиметров, вес — порядка 15–20 кг. Сечин в это время нес подарочную корзинку с колбасой и вином. Вместе с Улюкаевым водитель уложил все это в багажник.

Сторона защиты утверждает: Улюкаев не знал, что в сумке были деньги

Согласно показаниям Калугина, сотрудники ФСБ остановили машину министра возле парковки «Роснефти», осмотрели ее и нашли в багажнике сумку, Улюкаев сначала сказал, что не знает, чья она — и как оказалась в автомобиле. Позже он пояснил сотрудникам, что получил сумку от Сечина и думал, что внутри был «подарок» — бутылки хорошего вина.

Улюкаев прикасался к сумке — свечение ультрафиолетовой лампой показало наличие на его руках спецсредства, которым обработали ручки. Также сотрудники ФСБ попросили Улюкаева вывернуть карманы — в них оказался ключ от сумки. Министр сначала бросил его на стол, потом сказал, что не знает, откуда у него в кармане ключ, утверждал Калугин. Затем Улюкаев все же признал, что ключ от сумки ему также дал Сечин.

По мнению стороны защиты, такое поведение не опровергает, что Улюкаев не знал о деньгах в сумке.

Осмотр машины Улюкаева и сумки занял у ФСБ шесть часов

Сторона защиты настаивает, что все это время Улюкаев фактически был задержан ФСБ, хотя документально это не было оформлено. Калугин настаивал, что все это время Улюкаев был только участником осмотра места происшествия и не имел статуса подозреваемого или задержанного. По словам сотрудника ФСБ, вывернуть карманы, не уезжать от офиса «Роснефти», а затем направиться в Следственный комитет для дальнейших разбирательств Улюкаева только просили, то есть он мог отказаться. Также Калугин напомнил, что Улюкаев поехал к следователям на своей машине.

Калугин сначала сказал в суде, что в автомобиле с министром был сотрудник ФСБ, но исключительно «в целях его же собственной безопасности». «Москва, ночь, мало ли что», — пояснил он. А потом оговорился, что не помнит точно всех обстоятельств доставки Улюкаева в СК.