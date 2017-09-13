Сечин заявил, что Улюкаев требовал от него взятку жестом. Вот этим жестом

На суде над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым следователи впервые рассказали, как чиновник потребовал взятку от главы «Роснефти» Игоря Сечина. По словам самого Сечина, Улюкаев показал ему два пальца во время игры на бильярде на саммите БРИКС в Гоа осенью 2016 года. Два пальца якобы означали два миллиона долларов. Кроме Сечина никто этого не видел, утверждают адвокаты Улюкаева.



