«Лучший ваш подарочек — это я»: что говорят о корзинке с колбасой, которую Сечин передал Улюкаеву
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На заседании по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева зачитали расшифровку его разговора с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. В разговоре Сечин упомянул «корзиночку» и попросил Улюкаева забрать ее. По словам бывшего министра, он думал, что в корзине находятся вино и колбасы. По данным следствия, там были деньги — Улюкаева обвиняют в получении взятки в 2 миллиона долларов.
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Источник «Ведомостей» заявил, что корзинка с колбасами — традиционный подарок от Сечина, ее производят в специальном цеху. На фотографии, предоставленной собеседником «Ведомостей», видно, что на корзину наклеена этикетка «От Иваныча». Отчество Игоря Сечина — Иванович.
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Теперь в соцсетях шутят, что корзинка — это лучший подарок. Пользователи твиттера предположили, что колбасу для Улюкаева выбирал лично Владимир Путин. У корзины с колбасой даже появился отдельный аккаунт.
лучший ваш подарочек – это я— корзина с колбасой (@KorzinaS) September 6, 2017
"От Иваныча" - что же так неуважительно, от Игоря Ивановича же!— Andrew Nameless (@AndrewNameless) September 6, 2017
когда съел колбасу из Улюкаева pic.twitter.com/KehrEMXsHb— недруги за бугром (@Lndcalling) September 6, 2017
В сеть утекло фото колбасы, полученной Улюкаевым от Сечина: pic.twitter.com/nExPUkjHx3— Пятая Колонка (@5th_kolonna) September 6, 2017
корзиношная— Принцесса Джохар (@Zajots) September 6, 2017
Владимир Владимирович выбирает колбасу, которую Сечин положит в корзинку для Улюкаева pic.twitter.com/YBGFKuggVN— васабист (@mchlkths) September 6, 2017
лучший веганский промоушен https://t.co/koCy1Qsz7M— lena.v (@leverlen) September 6, 2017
Настоящий мужчина всегда дарит корзиночку с колбасой....— министр лени (@verschroben_) September 6, 2017
Фото в анонсе: Ведомости