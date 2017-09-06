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«Лучший ваш подарочек — это я»: что говорят о корзинке с колбасой, которую Сечин передал Улюкаеву

Meduza
11:45, 6 сентября 2017
5 сентября

На заседании по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева зачитали расшифровку его разговора с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. В разговоре Сечин упомянул «корзиночку» и попросил Улюкаева забрать ее. По словам бывшего министра, он думал, что в корзине находятся вино и колбасы. По данным следствия, там были деньги — Улюкаева обвиняют в получении взятки в 2 миллиона долларов.

6 сентября

Источник «Ведомостей» заявил, что корзинка с колбасами — традиционный подарок от Сечина, ее производят в специальном цеху. На фотографии, предоставленной собеседником «Ведомостей», видно, что на корзину наклеена этикетка «От Иваныча». Отчество Игоря Сечина — Иванович.

Чуть позже

Теперь в соцсетях шутят, что корзинка — это лучший подарок. Пользователи твиттера предположили, что колбасу для Улюкаева выбирал лично Владимир Путин. У корзины с колбасой даже появился отдельный аккаунт.

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Фото в анонсе: Ведомости

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Фото в анонсе: Ведомости

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