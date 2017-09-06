5 сентября

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На заседании по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева зачитали расшифровку его разговора с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. В разговоре Сечин упомянул «корзиночку» и попросил Улюкаева забрать ее. По словам бывшего министра, он думал, что в корзине находятся вино и колбасы. По данным следствия, там были деньги — Улюкаева обвиняют в получении взятки в 2 миллиона долларов.

6 сентября

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Источник «Ведомостей» заявил, что корзинка с колбасами — традиционный подарок от Сечина, ее производят в специальном цеху. На фотографии, предоставленной собеседником «Ведомостей», видно, что на корзину наклеена этикетка «От Иваныча». Отчество Игоря Сечина — Иванович.

Чуть позже

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Теперь в соцсетях шутят, что корзинка — это лучший подарок. Пользователи твиттера предположили, что колбасу для Улюкаева выбирал лично Владимир Путин. У корзины с колбасой даже появился отдельный аккаунт.

лучший ваш подарочек – это я — корзина с колбасой (@KorzinaS) September 6, 2017

"От Иваныча" - что же так неуважительно, от Игоря Ивановича же! — Andrew Nameless (@AndrewNameless) September 6, 2017

когда съел колбасу из Улюкаева pic.twitter.com/KehrEMXsHb — недруги за бугром (@Lndcalling) September 6, 2017

В сеть утекло фото колбасы, полученной Улюкаевым от Сечина: pic.twitter.com/nExPUkjHx3 — Пятая Колонка (@5th_kolonna) September 6, 2017

корзиношная — Принцесса Джохар (@Zajots) September 6, 2017

Владимир Владимирович выбирает колбасу, которую Сечин положит в корзинку для Улюкаева pic.twitter.com/YBGFKuggVN — васабист (@mchlkths) September 6, 2017