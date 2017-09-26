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Путин назначил двух очень похожих друг на друга губернаторов. Им предрекают проблемы с новым айфоном

Meduza
16:24, 26 сентября 2017

Президент России Владимир Путин 26 сентября подписал указ об отставке главы Нижегородской области Валерия Шанцева. Накануне своего поста лишился губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Исполняющими обязанности руководителей регионов Путин назначил Глеба Никитина (работал в министерстве промышленности и торговли) и сенатора Дмитрия Азарова соответственно. В соцсетях обратили внимание на то, что два губернатора-новичка очень похожи друг на друга.

Пресс-служба президента РФ

Никитин и Азаров похожи настолько, что авторы телеграм-канала «Дабл Ять» предсказывают им проблемы после выхода нового айфона с распознаванием лица:

Новые губернаторы Самарской и Нижегородской областей уже в ноябре смогут разблокировать друг другу iPhone X. 

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