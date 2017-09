Хотите iPhone X, но у вас андроид? Просто установите это приложение

Одна из главных особенностей iPhone X, представленного 12 сентября 2017 года, — панель с датчиками, которая частично закрывает верхнюю часть экрана. И разработчик с ником idoideas решил перенести эту панель на Android.

Apple / Youtube

Приложение XOutOf10, которое выпустил idoideas, просто рисует в верхней части экрана телефона такую же панель. Она так же перекрывает собой часть изображения — например, когда вы сидите в браузере.

XOutOf10 на Android

Как и в iPhone X, панель видна и при просмотре полноэкранного видео. Правда, в айфоне можно будет дважды тапнуть по экрану, чтобы вокруг видео появилась черная рамочка, и панель с датчиками не будет мешать просмотру.

XOutOf10 на Android

XOutOf10 можно скачать с GitHub или Google Play. При первом запуске нужно нажать на кнопку «If itʼs your first run, permit drawing over apps» и разрешить приложению рисовать панель поверх других программ.