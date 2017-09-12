Можно ли выбирать себе смерть? Подкаст «Дело случая»
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Разница между самым первым айфоном и iPhone X. В одной картинке
Meduza
19:54, 12 сентября 2017
12 сентября Apple представила iPhone X — новую модель с экраном, занимающим почти всю переднюю панель телефона. X в названии связано с 10-летием выхода самого первого айфона: Стив Джобс представил его в январе 2007 года.
Фото в анонсе: Gary Reyes / San Jose Mercury News / MCT / Sipa USA / Vida Press