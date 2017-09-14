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Оксимирон назвал дату следующего баттла. Международного! Его ждали два года

Miron Fyodorov
18:48, 14 сентября 2017
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Российский рэпер Оксимирон (Oxxxymiron) назвал дату своего следующего баттла — против американского рэпера Dizaster. Баттл пройдет 15 октября 2017 года в Лос-Анджелесе.

Соперники будут баттлиться на английском языке, но видео сопроводят русскоязычными субтитрами.

KOTD — World Domination VII LA — Main Event Announcement | #WDVII
King Of The Dot Entertainment

Itʼs on. DIZASTER VS OXXXYMIRON
@ KING OF THE DOT
L.A., USA / Лос-Анджелес, США
15 OCTOBER 2017

Miron Fyodorov
Переговоры о баттле между Оксимироном и Dizaster (одним из самых авторитетных англоязычных баттл-рэперов) начались в 2015 году, вскоре после победы Мирона Федорова над латвийским рэпером Джонибоем (Johnyboy). Баттл Оксимирона и Джонибоя установил несколько рекордов по просмотрам в YouTube. Сейчас это самый просматриваемый рэп-баттл в мире — он набрал почти 40 миллионов просмотров.
Оксимирон упомянул баттл с Dizaster в ходе своего последнего поединка — со Славой КПСС (Гнойным). В завершающем панче он заявил: «Ты был просто достаточно длинною грушей в моей подготовке к Дизастеру». Победу в том баттле одержал Гнойный со счетом 5:0.

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