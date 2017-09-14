Оксимирон назвал дату следующего баттла. Международного! Его ждали два года

Соперники будут баттлиться на английском языке, но видео сопроводят русскоязычными субтитрами.

Российский рэпер Оксимирон (Oxxxymiron) назвал дату своего следующего баттла — против американского рэпера Dizaster. Баттл пройдет 15 октября 2017 года в Лос-Анджелесе.

Переговоры о баттле между Оксимироном и Dizaster (одним из самых авторитетных англоязычных баттл-рэперов) начались в 2015 году, вскоре после победы Мирона Федорова над латвийским рэпером Джонибоем (Johnyboy). Баттл Оксимирона и Джонибоя установил несколько рекордов по просмотрам в YouTube. Сейчас это самый просматриваемый рэп-баттл в мире — он набрал почти 40 миллионов просмотров.

Оксимирон упомянул баттл с Dizaster в ходе своего последнего поединка — со Славой КПСС (Гнойным). В завершающем панче он заявил: «Ты был просто достаточно длинною грушей в моей подготовке к Дизастеру». Победу в том баттле одержал Гнойный со счетом 5:0.