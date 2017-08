Шнуров и Познер почти год ругались из-за скучного интервью. Дошло до вызова на баттл

Уже сколько воды утекло, но видимо я так сильно запомнился ему, пустотой своей или беспомощностью, что не устаёт он поминать меня уже в который раз добрым профессиональным словом. Кто виноват в том, что не получилась его программа? Конечно я. Ну не он же, в самом деле? Он же Познер. А у Дудя программа получилась, и в этом я не виноват, поэтому и не вспоминает он обо мне при каждом неудобном случае. 😂

