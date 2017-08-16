Шнуров и Познер почти год ругались из-за скучного интервью. Дошло до вызова на баттл

В октябре 2016 года ведущий Первого канала Владимир Познер взял интервью у лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова. Познер спрашивал гостя о его творчестве, программе «Про любовь», которую тот вел, патриотизме и отношении к власти.

Познер — Гость Сергей Шнуров. Выпуск от 10.10.2016 Первый канал

Уже к концу октября и ведущий, и гость начали публично критиковать друг друга. Познер заявил, что Шнуров увиливал от вопросов и «вертелся как уж на сковородке». «Мне было интересно — это популярнейший человек! В чем его, так сказать, сила? Выходит — ни в чем. Вот, собственно, и все», — сказал тогда журналист.

Шнуров в своем инстаграме написал ответный пост, в котором заподозрил, что Познер считает себя телевизионным богом и причина его недовольства — в безразличии со стороны музыканта. «Владимир Владимирович которую неделю находит время и силы для поминания „никакого“, „пустого“, „бессильного“ Шнура», — писал тогда лидер «Ленинграда».

Шнуров вернулся к этой теме в мае 2017 года: в эфире латвийской радиостанции Baltcom он сказал, что ему было «дико скучно» на интервью. Музыкант добавил, что ему не хотелось идти к Познеру, но он был вынужден сделать это как сотрудник Первого канала (на нем в 2016-м шло шоу «Про любовь»).

Через три месяца на том же радио Baltcom Познер заявил, что он тоже не хотел приглашать лидера «Ленинграда»: «Мне сказали, что надо взять интервью у Сергея Шнурова, так как он находится на пике популярности, кумир молодых и все такое». Журналист вновь повторил свои тезисы о том, что гость был пустой, неинтересный и «никакой», и из-за него интервью получилось провальным.

После этого Шнуров посмеялся над тем, как сильно он запомнился Познеру, а 16 августа объявил, что зовет журналиста на баттл. «Это не мой и не его жанр, поэтому стартовые условия у нас равные», — написал Шнуров. Где будет проходить баттл — на Первом канале или на популярных рэп-проектах Versus или Slovo, должен был решить Познер.

Познер отказался от баттла со Шнуровым: «У меня жизнь крайне занята, в данное время я на отдыхе. Потом я приеду и сразу уеду на съемки, поэтому заниматься такими, как мне кажется, пустыми вещами, обращёнными на пиар, на привлечение внимания публики, я не считаю нужным».