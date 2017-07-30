За что мы любим Тома Харди Самоирония, собаки и благотворительность

В кино идет историческая драма «Дюнкерк» Кристофера Нолана. Одну из главных ролей в фильме исполнил Том Харди. «Медуза» решила, что сейчас самое время вспомнить, за что мы любим обаятельного британца.

Самоирония

У Тома Харди отличное чувство юмора. В 2000-х годах актер вел страницу на MySpace и выкладывал туда очень странные (и очень смешные) фотографии. На снимках Харди позировал в трусах и в парике, а также корчил рожи и демонстрировал свои татуировки. Спустя десять лет фотографии Харди стали вирусными, а издание Buzzfeed даже сделало подборку лучших снимков. Но актер не стесняется своего прошлого. «Мне не стыдно за свои фотографии на MySpace, особенно за ту, где я в трусах, это великолепная фотография мужчины в его естественной среде обитания», — заявил Харди.

Cuando necesito animarme recuerdo las fotos del Myspace de Tom Hardy pic.twitter.com/sJ1DGtugAu — angry bi captain🌈 (@standxbrave) May 27, 2017

На съемках фильма «Выживший» Харди поспорил с Леонардо Ди Каприо, что тот не сможет выиграть «Оскар». Проигравший должен был сделать татуировку, которую придумает победитель. Ди Каприо (который в итоге получил награду) захотел, чтобы Харди набил надпись «Лео знает все». Харди до сих пор не сделал татуировку, потому что, по его мнению, идея Ди Каприо — «полный отстой».

A post shared by Tom Hardy (@tomsohardy) on Feb 28, 2016 at 6:32pm PST

Харди почти не рассказывает о своей семье, поэтому фанаты очень радуются, когда в сети появляются какие-то подробности о его личной жизни. Например, на этом видео актер читает рэп со своим сыном Луи.

Tom and Louis Hardy rap Me

Собаки

Харди очень любит собак. Актер часто призывает брать питомцев из приютов. Фанаты Харди даже создали аккаунт в инстаграме, в котором выкладывают его фотографии вместе с собаками.

A post shared by @tomhardyholdingdogs on Jul 9, 2015 at 5:20pm PDT

A post shared by @tomhardyholdingdogs on Sep 15, 2015 at 4:54am PDT

Несколько лет назад Харди подобрал на улице пса по кличке Вудсток. Вуди умер в июне от полимиозита. Актер написал собаке трогательный некролог и сделал ролик с фотографиями Вудстока.

Dearest Woody Woodstock Yamaduki Hardy from Peachtree Georgia TomHardy Dotorg

Харди часто брал Вуди на съемки и даже появлялся с ним на премьерах. «Он был ангелом и моим лучшим другом. Мы через многое прошли вместе», — рассказал актер.

A post shared by @tomhardyholdingdogs on Sep 8, 2015 at 6:25am PDT

A post shared by Tom Hardy (@tomsohardy) on Jun 7, 2017 at 1:18pm PDT

Вместе с Вуди актер читал сказки на детском канале «Би-би-си».

Добрые дела

Харди активно занимается благотворительностью. Он помогал организовать кампании по сбору средств пострадавшим при теракте в Манчестере и пожаре в многоэтажном доме Grenfell Tower на западе Лондона.

В апреле Харди принял участие в акции, которая нацелена на борьбу со стигмой и поддержку людей с заболеваниями психики.

#1in4 of us will experience mental health issues. It's OK to ask for help. We've joined up with Tom Hardy to fight stigma and shame. pic.twitter.com/00DDLCNrwh — BBC Three (@bbcthree) April 20, 2017

Талант

Том Харди, несомненно, талантливый актер. Удивительно, но он часто играл героев, чьи лица скрывались за маской — безумного Макса, Бэйна в «Темном рыцаре» и Фэрриера в «Дюнкерке». Поклонники актера шутят, что режиссерам просто не нравится лицо Харди.

Почему режиссёрам так не нравится нижняя часть лица Тома Харди? pic.twitter.com/NgagXYDxRD — Артём Дерягин (@DerArto) July 24, 2017

Но это, конечно, не так. Режиссер Кристофер Нолан, с которым Харди работал над «Дюнкерком» и «Темным рыцарем», несколько раз говорил, что восхищен способностью актера играть лишь глазами и бровями.

Харди не только снимается, но и пишет сценарии. В 2017 году он вместе с отцом написал сценарий к мини-сериалу «Табу». И исполнил там главную роль. И это отличный сериал.