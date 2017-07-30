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За что мы любим Тома Харди Самоирония, собаки и благотворительность

Meduza
06:28, 30 июля 2017
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Marion Curtis/ Startraksphoto / Vida Press

В кино идет историческая драма «Дюнкерк» Кристофера Нолана. Одну из главных ролей в фильме исполнил Том Харди. «Медуза» решила, что сейчас самое время вспомнить, за что мы любим обаятельного британца.

Самоирония

У Тома Харди отличное чувство юмора. В 2000-х годах актер вел страницу на MySpace и выкладывал туда очень странные (и очень смешные) фотографии. На снимках Харди позировал в трусах и в парике, а также корчил рожи и демонстрировал свои татуировки. Спустя десять лет фотографии Харди стали вирусными, а издание Buzzfeed даже сделало подборку лучших снимков. Но актер не стесняется своего прошлого. «Мне не стыдно за свои фотографии на MySpace, особенно за ту, где я в трусах, это великолепная фотография мужчины в его естественной среде обитания», — заявил Харди.

На съемках фильма «Выживший» Харди поспорил с Леонардо Ди Каприо, что тот не сможет выиграть «Оскар». Проигравший должен был сделать татуировку, которую придумает победитель. Ди Каприо (который в итоге получил награду) захотел, чтобы Харди набил надпись «Лео знает все». Харди до сих пор не сделал татуировку, потому что, по его мнению, идея Ди Каприо — «полный отстой».

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Харди почти не рассказывает о своей семье, поэтому фанаты очень радуются, когда в сети появляются какие-то подробности о его личной жизни. Например, на этом видео актер читает рэп со своим сыном Луи.

Tom and Louis Hardy rap
Me

Собаки

Харди очень любит собак. Актер часто призывает брать питомцев из приютов. Фанаты Харди даже создали аккаунт в инстаграме, в котором выкладывают его фотографии вместе с собаками.

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Несколько лет назад Харди подобрал на улице пса по кличке Вудсток. Вуди умер в июне от полимиозита. Актер написал собаке трогательный некролог и сделал ролик с фотографиями Вудстока.

Dearest Woody Woodstock Yamaduki Hardy from Peachtree Georgia
TomHardy Dotorg

Харди часто брал Вуди на съемки и даже появлялся с ним на премьерах. «Он был ангелом и моим лучшим другом. Мы через многое прошли вместе», — рассказал актер.

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Вместе с Вуди актер читал сказки на детском канале «Би-би-си».

Добрые дела

Харди активно занимается благотворительностью. Он помогал организовать кампании по сбору средств пострадавшим при теракте в Манчестере и пожаре в многоэтажном доме Grenfell Tower на западе Лондона.

В апреле Харди принял участие в акции, которая нацелена на борьбу со стигмой и поддержку людей с заболеваниями психики.

Талант

Том Харди, несомненно, талантливый актер. Удивительно, но он часто играл героев, чьи лица скрывались за маской — безумного Макса, Бэйна в «Темном рыцаре» и Фэрриера в «Дюнкерке». Поклонники актера шутят, что режиссерам просто не нравится лицо Харди.

Но это, конечно, не так. Режиссер Кристофер Нолан, с которым Харди работал над «Дюнкерком» и «Темным рыцарем», несколько раз говорил, что восхищен способностью актера играть лишь глазами и бровями.

Харди не только снимается, но и пишет сценарии. В 2017 году он вместе с отцом написал сценарий к мини-сериалу «Табу». И исполнил там главную роль. И это отличный сериал.

Кого мы еще любим