Том Харди против целого мира Начался мини-сериал «Табу», который обещает стать грандиозным

На канале BBC One 7 января начался показ мини-сериала «Табу» с Томом Харди в главной роли — самого ожидаемого телешоу зимы. Мрачный сериал рассказывает об авантюристе-одиночке Джеймсе Дилейни, в 1814 году бросившем вызов могущественной Ост-Индской компании. Авторами идеи выступают сам Харди и его отец Эдвард, исполнительным продюсером — Ридли Скотт, а основным сценаристом — создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. По просьбе «Медузы» кинокритик Егор Москвитин рассказывает о сериале, который скоро будут смотреть все.

Taboo: Trailer — BBC One BBC

1814 год. В грязную и угрюмую, но могущественную имперскую столицу прибывает человек-призрак: черный цилиндр, непроницаемый взгляд, тихая, но уверенная поступь. Цель героя — отомстить за сведенного в могилу отца. Декорации для намечающейся истории — скользкие от грязи, крови и требухи улицы; богатые чиновничьи кабинеты и корабельные доки. Говорят, герой заговорен от смерти языческими обрядами, но проверить это отчего-то хочет весь город — офицеры Его Величества, уличные бандиты и сильные мира сего. Союзников у мстителя всего ничего: преданный слуга отца да красавица-сестра.

Может показаться, что мы снова решили написать о российском «Дуэлянте», но на самом деле это сюжет «Табу» — нового британского мини-сериала, сделанного в той же эстетике довикторианского нуара и кинокомикса по мотивам классических романов о мести. Только вот действие на этот раз переносится в Лондон; в главной роли Том Харди; в роли злодея — всесильная Ост-Индская компания; заговаривали героя африканские шаманы, а план мести у него более изощренный. В наследство от отца мрачный авантюрист получил небольшой участок земли в Северной Америке — у залива Нутка. Бесплодная территория представляет собой огромную ценность и для британской короны, и для созданных совсем недавно Соединенных Штатов: на всем северо-западе американского континента не сыскать более удобной стоянки для кораблей, идущих по Тихому океану. Поэтому герой заставит враждующие страны поторговаться за его собственность — а то и сам вступит с ними в войну, организовав собственный флот.

У Тома Харди репутация актера, способного украсть любое шоу. В «Выжившем» его персонаж Фицджеральд, по мнению многих, был сочинен и сыгран куда сложнее, чем герой Ди Каприо. А в «Безумном Максе: Дорога ярости» молчаливый постапокалиптический таксист не потерялся на фоне Шарлиз Терон и взвода фотомоделей Victoriaʼs Secret. «Табу» поначалу и вовсе кажется театром одного актера: Харди здесь не только исполнитель главной роли и главный продюсер (наряду с Ридли Скоттом), но и соавтор идеи. Но на самом деле это, конечно, не так: британское телевидение славится своими ансамблями, и над «Табу» работало множество интересных людей.

Сюжет вместе с Харди придумали его отец Эдвард (что автоматически превращает историю в личное высказывание) и сценарист-режиссер Стивен Найт. Тот самый Найт, который недавно перепугал всех обаятельными, но нескладными «Союзниками» с Брэдом Питтом и Марион Котийяр, но в целом имеет очень респектабельный послужной список. В нем и фильм-моноспектакль «Лок» с Томом Харди, и сериал «Острые козырьки», и «Порок на экспорт» Дэвида Кроненберга — криминальная драма, где агент ФСБ в исполнении Вигго Мортенсена в лондонской бане дерется с чеченскими бандитами (обязательно посмотрите). Режиссируют «Табу» два постановщика из Скандинавии Андерс Энгстрем и Кристоффер Нюхольм — мастера холодных криминальных историй.

TABOO Season 1 Promo «Dear James» (HD) Tom Hardy Drama Series JoBlo TV Show Trailers

В кадре уже в первой же серии появляются интереснейшие актеры — и далеко не все они на стороне героя. Топ-менеджера Ост-Индской компании играет Джонатан Прайс, Его Воробейшество из «Игры престолов». Сутенершу из лондонских доков, которой подчиняются местные головорезы, — замечательная Франка Потенте, почти не попадавшаяся нам на глаза с тех пор, как сыграла Анну Франк в «Американской истории ужасов». В следующих эпизодах обещают Майкла Келли из «Карточного домика» — того самого демонического алкоголика на службе у Фрэнка Андервуда. А сводную сестру героя — и видимо, то самое живое «табу» — играет Уна Чаплин, внучка великого комика и «невеста» Робба Старка из «Игры престолов».

Всего в сериале будет 8 эпизодов, так что закончится он вместе с зимой — 28 февраля. И кажется, мрачный Лондон — лишь пункт отправления для грандиозной истории. Флешбэки героя отсылают в африканские и индийские колонии, а основным полем боя должен стать тот самый залив Нутка — территория, ныне принадлежащая Канаде.

Новых сериалов, которые бы производили столь сильное впечатление с первого эпизода, в 2016 году было немного — «Молодой папа», «Мир Дикого запада», «Однажды ночью» и «Очень странные дела». И следующий выпуск «Табу» хочется заполучить уже прямо сейчас — что здесь вызывает такое сильное привыкание, точно и не скажешь.

Возможно, выверенное до каждой капли дождя мрачное место действия — что-то среднее между Англией из «Улиц потрошителя», «Страшных сказок» и «Острых козырьков» (несмотря на разницу во времени — то же настроение и стилистика). Возможно, обещание путешествия в неизведанную сериалами землю — Америку начала XIX века. Пару месяцев назад по этому маршруту уже отправился неплохой канадско-американский сериал «Граница», с трудом переживший первую зиму в Новом Свете и все же продленный на второй сезон. Возможно, дело в самих законах жанра — центральная тема мести предполагает целеустремленного и пассионарного героя, четкую миссию, от которой нельзя отклоняться, жестокий и энергичный сюжет. А может, все дело в медвежьей харизме Тома Харди, который сумел пережить голливудскую славу, не превратившись в типичного киногероя последних лет — лощеного, совершенного и скучного. Сам Харди презрительно называет таких персонажей «веганами, не вылезающими из фитнес-залов» — и обещает еще чаще играть героев из прошлого. Если все они будут такими, как в «Табу» и «Выжившем», то никакой другой актер нам и не нужен.