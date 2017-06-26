Эффективная борьба с терроризмом: что еще нужно запретить помимо «Телеграма» (ноги, общественный транспорт, физику, химию)

26 июня ФСБ объявила, что теракт в Санкт-Петербурге был подготовлен с помощью мессенджера Telegram. По мнению ведомства, Telegram активно используется террористами для «конспиративной связи между собой и своими кураторами из заграницы».

Пользователи соцсетей перечислили другие вещи, которыми пользуются преступники для совершения терактов (и предложили ФСБ запретить их). По мнению пользователей твиттера, надо запретить ноги — террористы заходят с их помощью в метро. Общественный транспорт тоже следует запретить — многие взрывы происходят именно там. Кроме того, не помешало бы запретить физику и химию, а также воздух, еду и алфавит.

ФСБ: Свободный доступ к пище позволяет террористам доживать до дня совершения теракта — слабоумие и отвага (@s_romanov) June 26, 2017

Террористы используют знания физики и химии. Нужно запретить физику и химию! — Мысли Перзидента (@VVP2_0) June 26, 2017

ФСБ: террористы дышали воздухом — министр лени (@verschroben_) June 26, 2017

По достоверной информации ФСБ, террористы пользовались метрополитеном. Поэтому нужно запретить метрополитен. https://t.co/vExE0YTysq — Александр Сергеев (@Sergeyev) June 26, 2017

Террористы пальцами печатают в соцсетях, а пальцы растут из рук. Не проще было бы всем новорожденным отрезать руки?! Думаю, к этому и идём. — Дураки & Дороги (@AkalemaTor) June 26, 2017

надо выяснить на каком языке переписывались террористы в телеге и запретить его — толстая собака (@tolstaya_sobaka) June 26, 2017

Террористы используют буквы. Надо запретить алфавит. #telegram — Алексей Сайковский (@skvsk) June 26, 2017

Террористы ездят на метро и добираются с помощью него в нужное место для терракта.

Нужно запретить метро! — Тимурсе (@Timque) June 26, 2017

Террористы ходят в метро ногами! Надо запретить ноги! — Hyperspace Insomniac (@unicott) June 26, 2017

Так же в своей деятельности террористы активно используют ТРЕЛЛО. — Максим Жникруп (@13o26) June 25, 2017