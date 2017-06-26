Эффективная борьба с терроризмом: что еще нужно запретить помимо «Телеграма» (ноги, общественный транспорт, физику, химию)
26 июня ФСБ объявила, что теракт в Санкт-Петербурге был подготовлен с помощью мессенджера Telegram. По мнению ведомства, Telegram активно используется террористами для «конспиративной связи между собой и своими кураторами из заграницы».
Пользователи соцсетей перечислили другие вещи, которыми пользуются преступники для совершения терактов (и предложили ФСБ запретить их). По мнению пользователей твиттера, надо запретить ноги — террористы заходят с их помощью в метро. Общественный транспорт тоже следует запретить — многие взрывы происходят именно там. Кроме того, не помешало бы запретить физику и химию, а также воздух, еду и алфавит.
ФСБ: Свободный доступ к пище позволяет террористам доживать до дня совершения теракта— слабоумие и отвага (@s_romanov) June 26, 2017
Террористы используют знания физики и химии. Нужно запретить физику и химию!— Мысли Перзидента (@VVP2_0) June 26, 2017
ФСБ: террористы дышали воздухом— министр лени (@verschroben_) June 26, 2017
По достоверной информации ФСБ, террористы пользовались метрополитеном. Поэтому нужно запретить метрополитен. https://t.co/vExE0YTysq— Александр Сергеев (@Sergeyev) June 26, 2017
Террористы пальцами печатают в соцсетях, а пальцы растут из рук. Не проще было бы всем новорожденным отрезать руки?! Думаю, к этому и идём.— Дураки & Дороги (@AkalemaTor) June 26, 2017
надо выяснить на каком языке переписывались террористы в телеге и запретить его— толстая собака (@tolstaya_sobaka) June 26, 2017
Террористы используют буквы. Надо запретить алфавит. #telegram— Алексей Сайковский (@skvsk) June 26, 2017
Террористы ездят на метро и добираются с помощью него в нужное место для терракта.— Тимурсе (@Timque) June 26, 2017
Нужно запретить метро!
Террористы ходят в метро ногами! Надо запретить ноги!— Hyperspace Insomniac (@unicott) June 26, 2017
Так же в своей деятельности террористы активно используют ТРЕЛЛО.— Максим Жникруп (@13o26) June 25, 2017
Террористы могут скрываться в квартирах, поэтому все граждане должны сдать ключи от своих квартир в ФСБ.— водка и мельдоний (@treugolny_hui) June 25, 2017
Фото в анонсе: Кирилл Каллиников / Sputnik / Scanpix / LETA