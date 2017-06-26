Проверьте вашу памятьИгра «Медузы» и «Бандерольки»
шапито

Эффективная борьба с терроризмом: что еще нужно запретить помимо «Телеграма» (ноги, общественный транспорт, физику, химию)

Meduza
07:59, 26 июня 2017

26 июня ФСБ объявила, что теракт в Санкт-Петербурге был подготовлен с помощью мессенджера Telegram. По мнению ведомства, Telegram активно используется террористами для «конспиративной связи между собой и своими кураторами из заграницы».

Пользователи соцсетей перечислили другие вещи, которыми пользуются преступники для совершения терактов (и предложили ФСБ запретить их). По мнению пользователей твиттера, надо запретить ноги — террористы заходят с их помощью в метро. Общественный транспорт тоже следует запретить — многие взрывы происходят именно там. Кроме того, не помешало бы запретить физику и химию, а также воздух, еду и алфавит.

Читайте также

Фото в анонсе: Кирилл Каллиников / Sputnik / Scanpix / LETA

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Фото в анонсе: Кирилл Каллиников / Sputnik / Scanpix / LETA