Лучшая видеореклама года по версии «Каннских львов»: посмотрите ее прямо здесь Паралимпийцы, пиво и девочка, поющая по-русски

На фестивале рекламы «Каннские львы» подвели итоги в самой престижной номинации — Film. «Медуза» называет победителей и предлагает посмотреть лучшие ролики года.

Гран-при

Главную награду фестиваля получила британская студия Blink Production за серию роликов для телеканала Channel 4, которая называется «Мы сверхлюди». Она посвящена паралимпийскому спорту.

Weʼre The Superhumans | Rio Paralympics 2016 Trailer Channel 4

«Золотые львы»

Победы в отдельных номинациях достались 18 роликам. В их числе:

— Пять реклам Nike, в том числе «Из чего сделаны наши девчонки» (когда он вышел, мы про него подробно писали)

Nike: Из чего же сделаны наши девчонки? NikeWomen

— Реклама Heineken, в которой главный герой — гонщик Джеки Стюарт — только и делает, что отказывается от выпивки, потому что за рулем.

Heineken l When You Drive, Never Drink. Heineken

— Очередная вирусная реклама от дезодорантов Old Spice

Old Spice — Five Year Plan Advert.ge

— Ролики The New York Times, в которых журналисты рассказывают о своей работе.

TV Commercial | The Truth Is Hard To Find — Tyler Hicks | The New York Times The New York Times

Полный список победителей можно посмотреть тут.