Лучшая видеореклама года по версии «Каннских львов»: посмотрите ее прямо здесь Паралимпийцы, пиво и девочка, поющая по-русски
На фестивале рекламы «Каннские львы» подвели итоги в самой престижной номинации — Film. «Медуза» называет победителей и предлагает посмотреть лучшие ролики года.
Гран-при
Главную награду фестиваля получила британская студия Blink Production за серию роликов для телеканала Channel 4, которая называется «Мы сверхлюди». Она посвящена паралимпийскому спорту.
«Золотые львы»
Победы в отдельных номинациях достались 18 роликам. В их числе:
— Пять реклам Nike, в том числе «Из чего сделаны наши девчонки» (когда он вышел, мы про него подробно писали)
— Реклама Heineken, в которой главный герой — гонщик Джеки Стюарт — только и делает, что отказывается от выпивки, потому что за рулем.
— Очередная вирусная реклама от дезодорантов Old Spice
— Ролики The New York Times, в которых журналисты рассказывают о своей работе.
Полный список победителей можно посмотреть тут.
Фото в анонсе: Channel 4 / Youtube